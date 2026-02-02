Что происходит в Херсоне сегодня - жизнь горожан под обстрелами

Стелла Херсон при въезде в город. Фото: Новини.LIVE

Уже четыре года полномасштабной войны в Херсоне их можно охарактеризовать "стабильно тяжелым". Город живет под постоянной угрозой ударов с воздуха и артиллерийских обстрелов. Здесь давно стерлась граница между тылом и фронтом — опасность сопровождает людей в транспорте, на работе, в магазинах и даже возле собственных домов. В то же время в Городе героев продолжают жить более ста тысяч человек, и это накладывает особую ответственность на местные власти и общество.

О реалиях города сегодня журналисты Новини.LIVE поговорили с основателем общественной организации "Город силы" Евгением Гилиным.

Безопасность в Херсоне

Нынешняя ситуация в Херсоне определяется прежде всего контекстом безопасности. Город и правобережная часть области постоянно находятся под огнем. Особую опасность создают дроны, которые позволяют врагу осуществлять прицельные удары именно по гражданским объектам. Из-за этого каждый выход из дома — потенциальный риск. Люди живут в постоянном напряжении, не зная, где и когда раздастся следующий взрыв.

"Ситуация в Херсоне стабильно тяжелая. Это обусловлено контекстом безопасности, потому что ежедневно — тысячи обстрелов по территории правобережной Херсонщины. Больше всего угрозу создают дроны, потому что это целевое поражение — оператор видит, куда он направляет дрон", — говорит основатель общественной организации "Город силы" Евгений Гилин.

Основатель общественной организации "Город силы" Евгений Гилин о Херсоне. Фото: Новини.LIVE

Атаки все чаще направлены именно на гражданских. Под удары попадают машины, машины скорой, полиции, ГСЧС. Это формирует атмосферу постоянной опасности даже там, где, казалось бы, должна быть обычная мирная жизнь. И при этом в городе до сих пор проживает более 130 тысяч человек, которым нужны транспорт, больницы, магазины и коммунальные услуги.

Обстрелы Херсона

Евгений вспоминает один из эпизодов, который ярко показывает, как война стала обыденностью для херсонцев. По дороге под Таврическими мостами он увидел, как буквально в нескольких сотнях метров от него маршрутка была поражена обстрелом. Погибший водитель, раненые пассажиры, скорая, которая приезжает за минуты — все это здесь происходит так же "привычно", как в мирных городах работа коммунальщиков.

"Как ты едешь по Одессе или Киеву и видишь, как коммунальщики выезжают убирать баки — и это нормально. А тут ты едешь и видишь: поразило дроном автобус или машину. И ты выходишь помогать. Это совсем другая жизнь. Постоянно страшно", — вспоминает мужчина.

Разрушенное многоэтажное здание. Фото: Новини.LIVE

Возвращаясь из Херсона в более безопасные города, Евгений особенно остро ощущает контраст. В Херсоне люди живут в постоянном сканировании пространства. Они планируют маршруты с учетом сообщений в чатах, сигналов детекторов дронов и даже времени суток. Здесь привычно переждать обстрел 2-5 минут и только потом двинуться дальше. Война сделала херсонцев чрезвычайно внимательными и одновременно сплоченными. То, что в других городах выглядело бы шоком, в Херсоне стало частью реальности. Люди помогают друг другу инстинктивно и без лишних слов.

"Увидеть человека с осколком в спине или с кровью из шеи — для меня это ненормальный контент. Но в Херсоне это обычная история. И несмотря на весь этот стресс, херсонцы очень сплоченно помогают друг другу", — говорит он.

Обстрелянный частный дом. Фото: Новини.LIVE

Во время обстрела маршрутки, вспоминает Евгений, гражданские действовали максимально скоординировано. Кто-то вызывал скорую, кто-то помогал раненым, кто-то регулировал движение. Видно было, что часть людей имеет навыки тактической медицины. Все это — признак общества, которое живет в военном режиме, но не теряет человечности.

Магазины, аптеки и работа Херсона

Несмотря на постоянные обстрелы, в Херсоне работают магазины, аптеки, больницы и коммунальные службы. Организация жизни в городе сегодня — пример для многих общин в Украине. Особенно поражает уровень координации между службами.

"В магазинах все есть, в аптеках все есть, больницы работают, коммунальные службы работают. То, как сейчас, организована жизнь в Херсоне, — этому могли бы поучиться многие другие громады", — отмечает основатель общественной организации "Город силы" Евгений Гилин.

Выбитые окна в здании магазина. Фото: Новини.LIVE

По словам Евгения, то, что в тылу кажется обыденностью в Херсоне целый квест. Во время морозов коммунальщики посыпают тротуары песком и солью, и рядом с ними стоят вооруженные бойцы, которые прикрывают их от возможных атак дронов.

Эвакуация людей в Херсоне

В конце четвертого года полномасштабной войны вопрос сохранения не только жизни, но и психического здоровья становится для херсонцев критическим. Постоянный стресс, взрывы, дроны и напряжение постепенно истощают людей. Жить в таком режиме годами — сверхчеловеческое испытание. Именно поэтому все острее возникает необходимость в системной эвакуации жителей из опасных территорий. Но на практике все значительно сложнее.

"Нам точно надо думать, как сохранить свою голову, свои мозги, свое душевное состояние. В Херсоне это очень сложно сделать, постоянно находясь там. Поэтому очень не хватает того, чтобы происходила системная эвакуация херсонцев из Херсона", — говорит эксперт.

Мужчина стоит возле обстрелянных ворот. Фото: Новини.LIVE

В то же время существует серьезная проблема: многие люди уже возвращались из эвакуации обратно в Херсон. Часть из них имеет статус ВПЛ и получила негативный опыт в других громадах. Из-за этого убедить людей снова выезжать становится все труднее. Для многих эвакуация ассоциируется не с безопасностью, а с новыми трудностями.

"Им очень сложно объяснить, что эвакуировавшись, вы будете счастливы, здоровы, вам будет лучше. Потому что не построена система реинтеграции ВПЛ в других общинах. И получается так: ты можешь выехать, но сталкиваешься с огромным количеством барьеров и проблем", — объясняет мужчина.

Автобус и автомобиль в Херсоне. Фото: Новини.LIVE

Речь идет не только о жилье, но и о школах, садиках, работе, медицине. Цены на аренду жилья во многих городах выросли до уровня, который для переселенцев является непосильным. Особенно это почувствовали люди, которые выезжали на Запад Украины в начале полномасштабной войны. Там, где раньше жилье стоило доступно, цены взлетели в разы.

Будущее Херсона

Если трезво оценивать перспективы. Сейчас нет признаков того, что ситуация с безопасностью в Херсоне изменится в ближайшее время. Именно поэтому государство и громады должны действовать наперед, учитывая все риски. Главный из них — потеря людей.

"У нас впереди большой путь. Мы понимаем, что нет доказательств того, что ситуация в Херсоне изменится в ближайшее время. Она может оставаться такой же или ухудшаться. Когда закончится война — никто не знает. Поэтому мы должны принимать меры, которые предусмотрят любые риски", — говорит основатель общественной организации "Город силы" Евгений Гилин.

Мальчик с арбузом в Херсоне. Фото: Новини.LIVE

Самая большая ценность — это люди. Именно их государство должно беречь, убеждать, поддерживать и сопровождать в процессе эвакуации и реинтеграции. Объяснять, что выезд — это не бегство, а инвестиция в жизнь и будущее детей. Потому что Херсон сегодня — это город, где война рядом в каждом квартале. Но в то же время это город, который живет, работает и не сдается. Здесь дети ходят в школу, врачи спасают жизни, волонтеры помогают военным, а коммунальщики выходят на работу под прикрытием с оружием.

