Холод ударил по урожаю: в Одессе выросли цены на овощи

Люди покупают овощи на рынке. Фото: Новини.LIVE

На рынке "Черемушки" в Одессе заметно изменились цены на овощи. Самыми дорогими остаются огурцы и тепличные помидоры. Продавцы объясняют это холодными ночами и более слабым урожаем. Покупателей меньше, но торговля продолжается.

Журналисты Новини.LIVE побывали на рынке Черемушки и узнали актуальные цены на овощи.

Сколько стоят овощи

На рынке сейчас представлен широкий выбор сезонных овощей, но цены заметно разнятся. Больше всего подорожала тепличная продукция, которую сложнее выращивать в холодную погоду. Продавцы говорят, что цены меняются почти каждую неделю в зависимости от поставок и температуры.

Цены на рынке следующие:

огурцы "Ручеек" — 500 грн/кг

помидоры коктейльные (Умань) — 400 грн/кг

помидоры "микадо" — 300 грн/кг

помидоры органика (Турция) — 220 грн/кг

капуста молодая — 60 грн/кг

картофель молодой — 150 грн/кг

редиска — 80 грн/кг

брокколи — 150 грн/кг

перец — 150 грн/кг

Больше всего среди овощей выделяются огурцы — они остаются самыми дорогими в этом сегменте.

Огурцы на базаре. Фото: Новости.LIVE

Почему выросли цены

Продавцы объясняют подорожание погодными условиями. Из-за холодных ночей тепличные овощи хуже растут, а часть урожая теряется. Это сразу влияет на объемы продукции и ее стоимость на рынке. Продавщица Лариса рассказывает, что ситуация с огурцами особенно показательна.

"Наш огурец уже давно есть, но цена была немного упала. Сейчас немного поднялась, потому что холодно и его меньше. Цветы осыпаются, поэтому урожай меньше. Огурец любит, чтобы не менее 18 градусов было даже ночью", — пояснила она.

Продавщица Лариса о ценах. Фото: Новини.LIVE

По ее словам, часть овощей привозят из сел, в частности из Маяков и Маилов. Местные домашние теплицы еще не дают полного объема продукции, потому что не все отапливаются. Поэтому на рынке пока больше привозного товара.

Спрос на рынке

Покупателей на рынке немного, но торговля не останавливается. Люди приходят волнами — больше всего после обеда или вечером. В то же время продавцы замечают, что после обстрелов или тревог людей становится меньше.

Несмотря на это, рынок продолжает работать в обычном режиме. Продавцы говорят, что уже привыкли к такому темпу и благодарны за каждого покупателя.

Редиска на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Как выбрать качественные овощи

Выбирая овощи на рынке, стоит обращать внимание на их вид и свежесть. Они должны быть без трещин, пятен и следов гнили, с равномерным естественным цветом. Слишком блестящие или "идеальные" овощи могут свидетельствовать об обработке, поэтому лучше выбирать более естественные на вид.

Не менее важно проверить овощи на ощупь. Огурцы должны быть твердыми и упругими, помидоры — плотными, но немного мягкими. Если овощ слишком мягкий или имеет повреждения, он может быть переспелым или уже портиться. Также свежесть можно определить по запаху и состоянию плодоножки — они должны быть естественными и не пересушенными.

Продавцы советуют учитывать сезонность и происхождение продукции. Овощи, выращенные в свой сезон, обычно вкуснее и дешевле. Перед покупкой стоит спросить, откуда товар и когда его привезли — это поможет выбрать более свежую продукцию.

Как сообщали Новини.LIVE, на рынках Одессы этой весной снижаются цены на молочную продукцию. Больше всего это заметно по домашнему сыру, который стал дешевле по сравнению с зимним периодом.

Также Новини.LIVE писали, что на одесских рынках начали расти цены на зелень. Больше всего подорожали шпинат, щавель, укроп, петрушка и салаты из-за холодной погоды в регионе и дорогого импорта.