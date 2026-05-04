Холод вдарив по врожаю: в Одесі зросли ціни на овочі

Люди купують овочі на ринку. Фото: Новини.LIVE

На ринку "Черемушки" в Одесі помітно змінилися ціни на овочі. Найдорожчими залишаються огірки та тепличні помідори. Продавці пояснюють це холодними ночами і слабшим урожаєм. Покупців менше, але торгівля триває.

Журналісти Новини.LIVE побували на ринку Черемушки та дізналися актуальні ціни на овочі.

Скільки коштують овочі

На ринку зараз представлений широкий вибір сезонних овочів, але ціни помітно різняться. Найбільше подорожчала теплична продукція, яку складніше вирощувати в холодну погоду. Продавці кажуть, що ціни змінюються майже щотижня залежно від поставок і температури.

Ціни на ринку такі:

огірки "Струмочок" — 500 грн/кг

помідори коктейльні (Умань) — 400 грн/кг

помідори "мікадо" — 300 грн/кг

помідори органіка (Туреччина) — 220 грн/кг

капуста молода — 60 грн/кг

картопля молода — 150 грн/кг

редиска — 80 грн/кг

броколі — 150 грн/кг

перець — 150 грн/кг

Найбільше серед овочів виділяються огірки — вони залишаються найдорожчими у цьому сегменті.

Огірки на базарі. Фото: Новини.LIVE

Чому зросли ціни

Продавці пояснюють подорожчання погодними умовами. Через холодні ночі тепличні овочі гірше ростуть, а частина врожаю втрачається. Це одразу впливає на обсяги продукції та її вартість на ринку. Продавчиня Лариса розповіда, що ситуація з огірками особливо показова.

Читайте також:

"Наш огірок вже давно є, але ціна була трохи впала. Зараз трохи піднялася, бо холодно і його менше. Квіти осипаються, тому урожай менший. Огірок любить, щоб не менше 18 градусів було навіть уночі", — пояснила вона.

Продавчиня Лариса про ціни. Фото: Новини.LIVE

За її словами, частину овочів привозять із сіл, зокрема з Маяків і Маїлів. Місцеві домашні теплиці ще не дають повного обсягу продукції, бо не всі опалюються. Через це на ринку поки більше привізного товару.

Попит на ринку

Покупців на ринку небагато, але торгівля не зупиняється. Люди приходять хвилями — найбільше після обіду або ввечері. Водночас продавці помічають, що після обстрілів чи тривог людей стає менше.

Попри це, ринок продовжує працювати у звичному режимі. Продавці кажуть, що вже звикли до такого темпу і вдячні за кожного покупця.

ЗаголРедиска на прилавку. Фото: Новини.LIVEовок

Як обрати якісні овочі

Обираючи овочі на ринку, варто звертати увагу на їхній вигляд і свіжість. Вони мають бути без тріщин, плям і слідів гнилі, із рівномірним природним кольором. Надто блискучі або "ідеальні" овочі можуть свідчити про обробку, тому краще обирати більш природні на вигляд.

Не менш важливо перевірити овочі на дотик. Огірки повинні бути твердими й пружними, помідори — щільними, але трохи м’якими. Якщо овоч занадто м’який або має пошкодження, він може бути переспілим або вже псуватися. Також свіжість можна визначити за запахом і станом плодоніжки — вони мають бути природними і не пересушеними.

Продавці радять враховувати сезонність і походження продукції. Овочі, вирощені у свій сезон, зазвичай смачніші й дешевші. Перед покупкою варто запитати, звідки товар і коли його привезли — це допоможе обрати більш свіжу продукцію.

Як повідомляли Новини.LIVE, на ринках Одеси цієї весни знижуються ціни на молочну продукцію. Найбільше це помітно по домашньому сиру, який став дешевшим порівняно із зимовим періодом.

Також Новини.LIVE писали, що на одеських ринках почали зростати ціни на зелень. Найбільше подорожчали шпинат, щавель, кріп, петрушка та салати через холодну погоду в регіоні і дорогий імпорт.