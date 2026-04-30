Рибні та м'ясні делікатеси на ринку в Одесі: ціни знову ростуть

На Новому базарі в Одесі після свят знову почали зростати ціни на копчену рибу та м’ясні делікатеси. Найбільше подорожчання помітне у сегменті копченостей і червоної риби. Продавці пояснюють це сезонним фактором і зростанням вартості сировини. Попри це, попит залишається, хоча й менш активний, ніж під час Великодня.

Журналісти Новини.LIVE побували на Новому базарі та дізналися, які делікатеси там продають та які ціни.

Весняні ціни

Після свят на ринках Одеси продавці поступово оновлюють цінники. Найбільше це помітно у сегменті копченої риби та м’ясних делікатесів. Причиною називають подорожчання сировини, зокрема свіжого м’яса та риби. Також впливає сезонність, адже навесні витрати на виробництво традиційно зростають.

"Зараз трохи піднялися ціни, але це вже після свят. На Великдень і провідні дні ми тримали їх стабільними", — розповіла продавчиня Наталія.

Перелік цін

Актуальні ціни на популярні продукти:

Дунайка малосольна — 150 грн/шт або 450 грн/лоток

Форель — 680 грн/кг

Форель у банці — 350 грн

Кіжуч копчений — 1000 грн/кг

Курка — 350 грн/кг

Перепілки копчені — 250 грн/кг

Курча копчене — 250 грн/шт

Карпачо — 450 грн/кг

Качина грудка — 850 грн/кг

Бастурма / в’ялене м’ясо — 700–800 грн/кг

Попит після свят

Після Великодня та провідних днів ринок трохи змінився. Люди вже витратили значні суми на святкові покупки, тому зараз купують обережніше. Частина одеситів виїжджала за місто, що також вплинуло на кількість покупців. Продавці кажуть, що торгівля стала менш активною, але повністю не зупинилася. Водночас асортимент залишається широким і стабільним.

"Торгівля — це таке: сьогодні вона є, завтра її немає. Але люди все одно беруть і рибу, і м’ясні делікатеси", — зазначила Наталія.

