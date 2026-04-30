Головна Одеса Рибні та м'ясні делікатеси на ринку в Одесі: ціни знову ростуть

Рибні та м'ясні делікатеси на ринку в Одесі: ціни знову ростуть

Дата публікації: 30 квітня 2026 15:30
Рибні та м'ясні делікатеси на ринку в Одесі: ціни знову ростуть
Жінка обирає делікатеси. Фото: Новини.LIVE

На Новому базарі в Одесі після свят знову почали зростати ціни на копчену рибу та м’ясні делікатеси. Найбільше подорожчання помітне у сегменті копченостей і червоної риби. Продавці пояснюють це сезонним фактором і зростанням вартості сировини. Попри це, попит залишається, хоча й менш активний, ніж під час Великодня.

Журналісти Новини.LIVE побували на Новому базарі та дізналися, які делікатеси там продають та які ціни.

Весняні ціни

Після свят на ринках Одеси продавці поступово оновлюють цінники. Найбільше це помітно у сегменті копченої риби та м’ясних делікатесів. Причиною називають подорожчання сировини, зокрема свіжого м’яса та риби. Також впливає сезонність, адже навесні витрати на виробництво традиційно зростають.

"Зараз трохи піднялися ціни, але це вже після свят. На Великдень і провідні дні ми тримали їх стабільними", — розповіла продавчиня Наталія.

Копчена риба та делікатеси в Одесі
Продавчиня Наталія про ціни. Фото: Новини.LIVE

Перелік цін

Актуальні ціни на популярні продукти:

  • Дунайка малосольна — 150 грн/шт або 450 грн/лоток
  • Форель — 680 грн/кг 
  • Форель у банці — 350 грн 
  • Кіжуч копчений — 1000 грн/кг 
  • Курка — 350 грн/кг
  • Перепілки копчені — 250 грн/кг
  • Курча копчене — 250 грн/шт 
  • Карпачо — 450 грн/кг 
  • Качина грудка — 850 грн/кг
  • Бастурма / в’ялене м’ясо — 700–800 грн/кг
Копчена риба та делікатеси в Одесі
Копчена риба на базарі. Фото: Новини.LIVE

Попит після свят

Після Великодня та провідних днів ринок трохи змінився. Люди вже витратили значні суми на святкові покупки, тому зараз купують обережніше. Частина одеситів виїжджала за місто, що також вплинуло на кількість покупців. Продавці кажуть, що торгівля стала менш активною, але повністю не зупинилася. Водночас асортимент залишається широким і стабільним.

"Торгівля — це таке: сьогодні вона є, завтра її немає. Але люди все одно беруть і рибу, і м’ясні делікатеси", — зазначила Наталія.

Копчена риба та делікатеси в Одесі
Курчата на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Як повідомляли Новини.LIVE, на Новому базарі в Одесі молочна продукція поки не дорожчає. Продавці кажуть, що ціни залишаються стабільними вже певний час. Попит рівномірний, без різких стрибків. Найбільше покупців традиційно приходить у вихідні.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі на ринках почали зростати ціни на м’ясо та ковбасні вироби. На Новому ринку вже з'явилися нові цінники на свинину, копченості, домашні ковбаси та іншу популярну продукцію.

Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
