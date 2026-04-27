Ціни тВартість молочної продукції в Одесі: нові ціни на ринках

На Новому базарі в Одесі молочна продукція поки не дорожчає. Продавці кажуть, що ціни залишаються стабільними вже певний час. Попит рівномірний, без різких стрибків. Найбільше покупців традиційно приходить у вихідні.

Журналісти Новини.LIVE побували на Новому базарі в Одесі та дізналися актуальні ціни на молочку.

Зміна цін

У молочному сегменті ситуація наразі передбачувана. За словами продавців, різких коливань цін немає, і торгівля йде у звичному ритмі. У будні дні покупців менше, адже більшість людей працює, а от на вихідних ринок помітно оживає. Попри це, базові продукти — сир, масло чи сметана — купують щодня. Продавчиня Ольга розповідає, що асортимент залишається широкий. Є як класичні сири, так і варіанти з добавками — зеленню чи спеціями. Частину продукції, зокрема овечу бринзу, вже почали заготовляти наперед. Вона додає, що наразі ціни не змінюються, але як буде далі — залежить від постачання та сезонності.

"Ціни такі самі. Поки що у нас нічого не змінюється", — розповіла продавчиня Ольга.

Скільки коштує молочка

Перед вихідними продавці відзначають трохи жвавішу торгівлю. Люди купують більше, але ажіотажу немає. Водночас асортимент дозволяє обирати продукцію різної жирності та цінової категорії. Продавці інколи роблять невеликі знижки постійним клієнтам. Загалом ситуація виглядає стабільною, без різких стрибків вартості.

Ціни на молочну продукцію:

сир сулугуні — 350 грн/кг

моцарела — 320 грн/кг

бринза овеча — 350 грн/кг

бринза коров’яча — 260–280 грн/кг

фета — 200 грн/кг

масло — 450–500 грн/кг

творог — 150–240 грн/кг

сметана — 160–250 грн/кг

вершки — 350 грн/кг

Як обрати якісну молочну продукцію

Обираючи молочку на ринку, варто звертати увагу на кілька простих речей. Передусім — зовнішній вигляд і запах. Свіжа продукція має приємний молочний аромат без кислинки чи сторонніх ноток. Сир і творог не повинні бути занадто вологими або, навпаки, пересушеними. Колір — рівномірний, без плям. Також важливо запитати про свіжість і умови зберігання. Добросовісні продавці зазвичай відкрито розповідають, коли виготовлений продукт. Масло має бути щільним і не кришитися, а сметана — однорідною, без відділення рідини. Якщо є можливість, краще брати невеликі порції "на пробу".

Фахівці радять не гнатися за найнижчою ціною. Якісна молочка рідко коштує дешево, адже залежить від вартості сировини. Також варто купувати продукцію у перевірених продавців, до яких повертаються постійні клієнти.

Як повідомляли Новини.LIVE, станом на кінець квітня на одеському Новому ринку різко подешевшала молода картопля. Якщо перед Великоднем її продавали по 500 гривень, то зараз ціна впала більш ніж удвічі.

Також Новини.LIVE писали, що на одеських ринках уже з’явилася перша кілійська полуниця. Місцева ягода поки дорожча за імпортну, проте продавці кажуть, що найближчим часом ціни зміняться.