Цены тСтоимость молочной продукции в Одессе: новые цены на рынках

Люди выбирают молочку на базаре. Фото: Новини.LIVE

На Новом базаре в Одессе молочная продукция пока не дорожает. Продавцы говорят, что цены остаются стабильными уже некоторое время. Спрос равномерный, без резких скачков. Больше всего покупателей традиционно приходит в выходные.

Журналисты Новини.LIVE побывали на Новом базаре в Одессе и узнали актуальные цены на молочку.

Изменение цен

В молочном сегменте ситуация пока предсказуема. По словам продавцов, резких колебаний цен нет, и торговля идет в привычном ритме. В будние дни покупателей меньше, ведь большинство людей работает, а вот на выходных рынок заметно оживает. Несмотря на это, базовые продукты — сыр, масло или сметана — покупают ежедневно. Продавщица Ольга рассказывает, что ассортимент остается широкий. Есть как классические сыры, так и варианты с добавками — зеленью или специями. Часть продукции, в частности овечью брынзу, уже начали заготавливать заранее. Она добавляет, что пока цены не меняются, но как будет дальше — зависит от поставок и сезонности.

"Цены такие же. Пока у нас ничего не меняется", — рассказала продавец Ольга.

Продавщица Ольга об ассортименте. Фото: Новини.LIVE

Сколько стоит молочка

Перед выходными продавцы отмечают немного более оживленную торговлю. Люди покупают больше, но ажиотажа нет. В то же время ассортимент позволяет выбирать продукцию различной жирности и ценовой категории. Продавцы иногда делают небольшие скидки постоянным клиентам. В целом ситуация выглядит стабильной, без резких скачков стоимости.

Сыр "Моцарелла" на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Цены на молочную продукцию:

сыр сулугуни — 350 грн/кг

моцарелла — 320 грн/кг

брынза овечья — 350 грн/кг

брынза коровья — 260-280 грн/кг

фета — 200 грн/кг

масло — 450-500 грн/кг

творог — 150-240 грн/кг

сметана — 160-250 грн/кг

сливки — 350 грн/кг

Кисломолочный творог на базаре. Фото: Новини.LIVE

Как выбрать качественную молочную продукцию

Выбирая молочку на рынке, стоит обращать внимание на несколько простых вещей. Прежде всего — внешний вид и запах. Свежая продукция имеет приятный молочный аромат без кислинки или посторонних ноток. Сыр и творог не должны быть слишком влажными или, наоборот, пересушенными. Цвет — равномерный, без пятен. Также важно спросить о свежести и условиях хранения. Добросовестные продавцы обычно открыто рассказывают, когда изготовлен продукт. Масло должно быть плотным и не крошиться, а сметана — однородной, без отделения жидкости. Если есть возможность, лучше брать небольшие порции "на пробу".

Специалисты советуют не гнаться за самой низкой ценой. Качественная молочка редко стоит дешево, ведь зависит от стоимости сырья. Также стоит покупать продукцию у проверенных продавцов, к которым возвращаются постоянные клиенты.

Как сообщали Новини.LIVE, по состоянию на конец апреля на одесском Новом рынке резко подешевел молодой картофель. Если перед Пасхой его продавали по 500 гривен, то сейчас цена упала более чем вдвое.

Также Новини.LIVE писали, что на одесских рынках уже появилась первая килийская клубника. Местная ягода пока дороже импортной, однако продавцы говорят, что в ближайшее время цены изменятся.