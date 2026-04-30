Рыбные и мясные деликатесы на рынке в Одессе: цены снова растут

Женщина выбирает деликатесы. Фото: Новини.LIVE

На Новом базаре в Одессе после праздников снова начали расти цены на копченую рыбу и мясные деликатесы. Наибольшее подорожание заметно в сегменте копченостей и красной рыбы. Продавцы объясняют это сезонным фактором и ростом стоимости сырья. Несмотря на это, спрос остается, хотя и менее активный, чем во время Пасхи.

Журналисты Новини.LIVE побывали на Новом базаре и узнали, какие деликатесы там продают и какие цены.

Весенние цены

После праздников на рынках Одессы продавцы постепенно обновляют ценники. Больше всего это заметно в сегменте копченой рыбы и мясных деликатесов. Причиной называют подорожание сырья, в частности свежего мяса и рыбы. Также влияет сезонность, ведь весной затраты на производство традиционно растут.

"Сейчас немного поднялись цены, но это уже после праздников. На Пасху и проводные дни мы держали их стабильными", — рассказала продавец Наталья.

Продавщица Наталья о ценах. Фото: Новини.LIVE

Перечень цен

Актуальные цены на популярные продукты:

Дунайка малосольная — 150 грн/шт или 450 грн/лоток

Форель — 680 грн/кг

Форель в банке — 350 грн

Кижуч копченый — 1000 грн/кг

Курица — 350 грн/кг

Перепела копченые — 250 грн/кг

Цыпленок копченый — 250 грн/шт

Карпачо — 450 грн/кг

Утиная грудка — 850 грн/кг

Бастурма/вяленое мясо — 700-800 грн/кг

Копченая рыба на базаре. Фото: Новини.LIVE

Спрос после праздников

После Пасхи и проводниковых дней рынок немного изменился. Люди уже потратили значительные суммы на праздничные покупки, поэтому сейчас покупают осторожнее. Часть одесситов выезжала за город, что также повлияло на количество покупателей. Продавцы говорят, что торговля стала менее активной, но полностью не остановилась. В то же время ассортимент остается широким и стабильным.

"Торговля — это такое: сегодня она есть, завтра ее нет. Но люди все равно берут и рыбу, и мясные деликатесы", — отметила Наталья.

Цыплята на прилавке. Фото: Новини.LIVE

