В квартирах одесситов сегодня будет холодно

Ремонтные бригады устраняют неисправности в теплосети

Сегодня, 5 марта, часть центральных улиц города останется без тепла. Отопление планируют восстановить уже вечером.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

"В связи с проведением КП "Теплоснабжение города Одессы" безотлагательных аварийно-технических работ сегодня будет отсутствовать теплоснабжение в центре города", — говорится в сообщении.

Отсутствие теплоснабжения в течение дня коснется следующих улиц:

Ольгиевская

Коблевская

Новосельского

Княжеская

Пастера

В коммунальном предприятии отмечают, что ориентировочное время завершения аварийных ремонтных работ к 20:00.

Напомним, 4 марта в Одессе около двух десятков улиц остались без отопления в связи с проведением неотложных аварийно-технических работ.

Отметим, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышев заявил, что, несмотря на достаточный запас природного газа для отопительного сезона, они стремятся завершить его как можно раньше, чтобы экономить ресурс. Он отметил, что отопительный сезон завершится, но если будет холодно, теплоснабжение продолжится.