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Холодні батареї: у квартирах одеситів сьогодні буде зябко

5 березня 2023 12:01
24fa9a4a-4efa-4970-1c28-b0a0b0fc5a00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
У квартирах одеситів сьогодні буде холодно
Ремонтні бригади ліквідовують несправності у тепломережі
24fa9a4a-4efa-4970-1c28-b0a0b0fc5a00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Сьогодні, 5 березня частина центральних вулиць міста залишиться без тепла. Опалення мають увімкнути вже ввечері. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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"У зв'язку з проведенням  КП "Теплопостачання міста Одеси" невідкладних аварійно-технічних робіт сьогодні  буде відсутнє теплопостачання в центрі міста", — йдеться у повідомленні.

Відсутність теплопостачання  протягом дня торкнеться наступних вулиць:

  • Ольгівська
  • Коблівська
  • Новосельського
  • Князівська
  • Пастера

У комунальному підприємстві зазначають, що орієнтовний час завершення аварійних ремонтних робіт до 20:00.

Нагадаємо, 4 березня  в Одесі майже  два десятки вулиць залишаться без опалення у зв'язку з проведенням невідкладних аварійно-технічних робіт.  

Зазначимо, голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що попри достатній запас природного газу для опалювального сезону, вони прагнуть завершити його якомога раніше, щоб заощаджувати ресурс. Він зазначив, що опалювальний сезон завершиться, але якщо буде холодно, то теплопостачання продовжиться.

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