Какая температура воды в Черном море сегодня - прогноз погоды в Одессе и области на 19 августа

Сегодня, 19 августа, в Одессе и области ожидается прохладный северо-восточный ветер, однако осадков синоптики не прогнозируют. Вода в море не похолодает, что должно порадовать отдыхающих.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Температура воды в море

По данным синоптиков Гидрометцентра, температура морской воды сегодня, 17 августа, несмотря на северо-восточный ветер, ощутимо не изменится. Она в течение всего дня будет на уровне +22...+23°С.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет переменная облачность, но без существенных осадков. Ветер ожидается северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью достигнет +17...+19 °C, а днем потеплеет до +25...+27 °C.

Погода в Одесской области

Одесскую область также ожидает переменная облачность и отсутствие осадков. Ветер — северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +14...+19 °C, днем — от +25 °C до +30 °C. На автодорогах области видимость хорошая. Кроме того, жителей региона предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности.

