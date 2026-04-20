Командование части на Одесчине присвоило 16,7 млн грн

Задержание командования части. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одесской области разоблачили масштабную схему с фиктивными военнослужащими. Командование одной из частей оформляло "мертвые души" и получало за них выплаты. Из-за этого из государственного бюджета исчезло почти 16,7 миллиона гривен.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Одесской области, передает Новини.LIVE.

Детали схемы

В Одесской области в одной из воинских частей разоблачили схему с выплатами зарплаты "призрачным" военным. Следствие установило, что организатором схемы был командир части. К ней он привлек трех своих заместителей и командира роты. Схема работала с 2022 по 2025 год. В документах оформляли мужчин призывного возраста, которые фактически не служили. На них начисляли зарплаты, премии и надбавки.

Деньги поступали на банковские счета псевдовоенных. После этого их обналичивали и делили между участниками группы. Всего оформили не менее 19 "военнослужащих", которые не выполняли никаких обязанностей. Общая сумма незаконно полученных выплат составила около 16,7 миллиона гривен.

Что грозит

Правоохранители провели более 100 обысков в разных регионах Украины. Изъяли документы, технику, телефоны, банковские карты и наличные. Пятерым фигурантам сообщили о подозрении. Суд избрал им меру пресечения — содержание под стражей с возможностью залога. Максимальное наказание, которое им грозит — до 10 лет лишения свободы. Следствие продолжается.

Другие схемы военных

В Николаеве правоохранители задержали 46-летнего военнослужащего одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки. По данным следствия, он предлагал мужчинам призывного возраста "решить вопрос" с военным учетом и удалить их данные из государственного реестра "Оберег". За свои услуги требовал 600 долларов.

Его задержали во время получения 22 тысяч гривен. После этого мужчине сообщили о подозрении по статье о злоупотреблении влиянием. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей с возможностью внесения залога.

Как сообщали Новини.LIVE, что в Одесской области разоблачили масштабное присвоение средств во время реконструкции казармы для военных. Директор строительной фирмы незаконно получил более 8 миллионов гривен. Деньги выделялись на жилье для военнослужащих ВСУ и их семей. Мужчине уже сообщили о подозрении.

Также Новини.LIVE писали, что 7 апреля на улице Балковской в Одессе произошла смертельная авария с участием военного. Автомобиль "Volkswagen Transporter" столкнулся с маршрутным автобусом. Водителем машины оказался военный. Он в тяжелом состоянии.