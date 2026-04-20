Командування частини на Одещині привласнило 16,7 млн грн

Затримання командування частини. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

На Одещині викрили масштабну схему з фіктивними військовослужбовцями. Командування однієї з частин оформлювало "мертві душі" та отримувало за них виплати. Через це з державного бюджету зникло майже 16,7 мільйона гривень.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції Одещини, передає Новини.LIVE.

Деталі схеми

На Одещині в одній із військових частин викрили схему з виплатами зарплати "примарним" військовим. Слідство встановило, що організатором схеми був командир частини. До неї він залучив трьох своїх заступників і командира роти. Схема працювала з 2022 по 2025 рік. У документах оформлювали чоловіків призовного віку, які фактично не служили. На них нараховували зарплати, премії та надбавки.

Гроші надходили на банківські рахунки псевдовійськових. Після цього їх переводили в готівку та ділили між учасниками групи. Усього оформили щонайменше 19 "військовослужбовців", які не виконували жодних обов’язків. Загальна сума незаконно отриманих виплат склала близько 16,7 мільйона гривень.

Що загрожує

Правоохоронці провели понад 100 обшуків у різних регіонах України. Вилучили документи, техніку, телефони, банківські картки та готівку. П’ятьом фігурантам повідомили про підозру. Суд обрав їм запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю застави. Максимальне покарання, яке їм загрожує, — до 10 років позбавлення волі. Слідство триває.

Інші схеми військових

У Миколаєві правоохоронці затримали 46-річного військовослужбовця одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. За даними слідства, він пропонував чоловікам призовного віку "вирішити питання" з військовим обліком і видалити їхні дані з державного реєстру "Оберіг". За свої послуги вимагав 600 доларів.

Його затримали під час отримання 22 тисяч гривень. Після цього чоловіку повідомили про підозру за статтею про зловживання впливом. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Як повідомляли Новини.LIVE, що на Одещині викрили масштабне привласнення коштів під час реконструкції казарми для військових. Директор будівельної фірми незаконно отримав понад 8 мільйонів гривень. Гроші виділялися на житло для військовослужбовців ЗСУ та їхніх родин. Чоловіку вже повідомили про підозру.

Також Новини.LIVE писали, що 7 квітня на вулиці Балківській в Одесі сталася смертельна аварія за участю військового. Автомобіль "Volkswagen Transporter" зіткнувся з маршрутним автобусом. Водієм машини виявився військовий. Він у тяжкому стані.