На Одещині викрили масштабну аферу з житлом для військових

Поліцейські на місці будівництва. Фото: Головне управління Нацполіції

На Одещині викрили масштабне привласнення коштів під час реконструкції казарми для військових. Директор будівельної фірми незаконно отримав понад 8 мільйонів гривень. Гроші виділялися на житло для військовослужбовців ЗСУ та їхніх родин. Чоловіку вже повідомили про підозру.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

Деталі справи

Правоохоронці встановили, що Південне управління капітального будівництва Міноборони уклало договір із приватною компанією. Підрядник мав реконструювати двоповерхову казарму в Одеській області під житловий будинок на 39 квартир для військових. Слідство вважає, що 47-річний директор фірми вирішив використати бюджетні кошти у власних інтересах. Упродовж 2017–2020 років він вносив неправдиві дані до офіційних документів. Йшлося про обсяги виконаних робіт, використані матеріали та витрати, які фактично не відповідали реальності.

На підставі цих документів замовник перераховував кошти підряднику. Із загальної суми близько 11 млн грн, виділених на об’єкт, майже 8,4 млн грн, за версією слідства, були привласнені без виконання робіт у повному обсязі. Гроші, як зазначають правоохоронці, перевели на особисті рахунки фігуранта та рахунки іншої будівельної компанії. Надалі він розпорядився ними на власний розсуд.

Що загрожує

Наразі чоловіку повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Йдеться про привласнення майна в особливо великих розмірах і службове підроблення документів, що спричинило тяжкі наслідки. Фігуранту загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади.

Інші справи

Зазначимо, раніше на Одещині правоохоронці викрили ще одну гучну справу, пов’язану з розкраданням майна для армії. За даними Державного бюро розслідувань, військовослужбовець продавав безпілотники та обладнання, які мали використовуватися для оборони південного регіону. Частину техніки він здав до ломбарду, іншу — реалізував за заниженими цінами.

Слідство встановило, що посадовець мав доступ до складу з розвідувальними дронами та засобами протидії ворожим БпЛА. За попередніми підрахунками, державі завдано збитків на понад 5,4 млн грн. Чоловіка затримали та повідомили про підозру, йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одеському районі затримали чоловіка, який торгував гранатами. Його викрили під час продажу боєприпасів просто на вулиці. За небезпечний "товар" він отримав 100 доларів. Тепер йому загрожує ув’язнення.

Також Новини.LIVE писали, що військові на Одещині налагодили продаж зброї та боєприпасів. Вони виносили їх зі складів підрозділу і збували. Озброєння призначалося для оборони країни. Загальна сума угод перевищила 1,5 млн грн.