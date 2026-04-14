В Одесской области разоблачили масштабную аферу с жильем для военных

Полицейские на месте строительства. Фото: Главное управление Нацполиции

В Одесской области разоблачили масштабное присвоение средств при реконструкции казармы для военных. Директор строительной фирмы незаконно получил более 8 миллионов гривен. Деньги выделялись на жилье для военнослужащих ВСУ и их семей. Мужчине уже сообщили о подозрении.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

Детали дела

Правоохранители установили, что Южное управление капитального строительства Минобороны заключило договор с частной компанией. Подрядчик должен был реконструировать двухэтажную казарму в Одесской области под жилой дом на 39 квартир для военных. Следствие считает, что 47-летний директор фирмы решил использовать бюджетные средства в собственных интересах. В течение 2017-2020 годов он вносил ложные данные в официальные документы. Речь шла об объемах выполненных работ, использованные материалы и расходы, которые фактически не соответствовали реальности.

На основании этих документов заказчик перечислял средства подрядчику. Из общей суммы около 11 млн грн, выделенных на объект, почти 8,4 млн грн, по версии следствия, были присвоены без выполнения работ в полном объеме. Деньги, как отмечают правоохранители, перевели на личные счета фигуранта и счета другой строительной компании. В дальнейшем он распорядился ими по своему усмотрению.

Что грозит

Сейчас мужчине сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Речь идет о присвоении имущества в особо крупных размерах и служебном подлоге документов, повлекшем тяжкие последствия. Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности.

Другие дела

Отметим, ранее в Одесской области правоохранители разоблачили еще одно громкое дело, связанное с хищением имущества для армии. По данным Государственного бюро расследований, военнослужащий продавал беспилотники и оборудование, которые должны были использоваться для обороны южного региона. Часть техники он сдал в ломбард, другую - реализовал по заниженным ценам.

Следствие установило, что чиновник имел доступ к складу с разведывательными дронами и средствами противодействия вражеским БпЛА. По предварительным подсчетам, государству нанесен ущерб на более 5,4 млн грн. Мужчину задержали и сообщили о подозрении, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одесском районе задержали мужчину, который торговал гранатами. Его разоблачили во время продажи боеприпасов прямо на улице. За опасный "товар" он получил 100 долларов. Теперь ему грозит заключение в тюрьму.

Также Новини.LIVE писали, что военные в Одесской области наладили продажу оружия и боеприпасов. Они выносили их со складов подразделения и сбывали. Вооружение предназначалось для обороны страны. Общая сумма сделок превысила 1,5 млн грн.