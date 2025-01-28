Количество фирм с российскими корнями уменьшилось

Оживленное движение в центре Одессы. Фото: Новини.LIVE

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

За последние полгода в Украине еще 93 компании потеряли российский след. Одесская область в лидерах по данным показателям. За шесть месяцев свою деятельность упорядочили 8 фирм.

Об этом сообщает Опендатабот.

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Запрещено государством

Несмотря на запрет российскому бизнесу осуществлять свою деятельность на территории Украины, часть фирм все еще продолжают свою деятельность. Количество таких юридических лиц, согласно данным, сократилось, но они все еще есть. Так, в начале полномасштабного вторжения более 18 тысяч компаний в Украине имели российского владельца. К маю 2024 года 621 фирму стало меньше, еще 93 компании прервали свои связи с агрессором во второй половине прошлого года.

При этом несмотря на ограничения, бизнес с российским следом не только сохранился, но и продолжает работать. Кроме этого, даже участвует в государственных закупках.

Результаты рейтинга

Большинство компаний, которые потеряли российский след за последние шесть месяцев прошлого года, зарегистрировано в Киеве — 47 (50,5%). На втором месте оказалась Одесская область — 8 (8,6%), на третьем месте — Полтавщина — 5 (5,4%).

Карта областей Украины с количеством фирм, которые разорвали отношения с российским бизнесом. Фото: скриншот

Чем занимаются компании

Оптовая торговля, недвижимость и строительство — это основные секторы украинской экономики, в которых работали эти компании.

Большинство компаний с российским следом, которые работали в Украине, имели небольшой доход — до 10 млн грн (2023 года). От 10 до 100 млн грн зарабатывали лишь 12,9% бизнесов. Однако были и такие, которые демонстрировали значительные финансовые результаты — более 100 млн грн — две компании.

Ранее мы писали, что бизнесу будет грозить штраф в размере 50% от заработной платы. А также, что иностранных инвесторов в Украине стало меньше.