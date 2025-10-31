Тарифы на коммунальные услуги в Одессе в ноябре 2025: что ждать жителям

Пенсионерка считает коммунальные. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В ноябре 2025 года тарифы на коммунальные услуги для жителей Одессы останутся на уровне предыдущего периода. Стоимость водоснабжения, газа, электроэнергии и вывоза мусора не претерпит изменений, при этом для бизнес-сегмента предусмотрены другие тарифы. Также одесситы могут рассчитывать на стабильные цены на общественный транспорт и мобильную связь.

Журналисты Новини.LIVE узнали, сколько придется платить одесситам с 1 ноября.

Электроэнергия

Цены на электроэнергию в ноябре останутся неизменными. Правительство продлило старые тарифы до 30 апреля. Тариф для населения остается на уровне 4,32 грн за кВт-час. Для владельцев двухзонных счетчиков ночная цена составляет 2,16 грн. Для тех, кто отапливает свое помещения с помощью электроэнергии — 2,64 грн за кВт-час. Бизнес платит значительно больше — 686,23 грн за кВт-час, а предприятия "зеленой металлургии" — 359,55 грн.

Тарифы на отопление

Цены на теплоснабжение в Одессе пока без изменений, но рост возможен. Коммунальное предприятие "ТМО" предупреждает: хотя цены для жителей Одессы остаются фиксированными, увеличение затрат на производство тепла может заставить предприятие повысить стоимость услуг. Поэтому горожан призывают внимательно следить за официальными обновлениями тарифов.

В настоящее время в городе действуют следующие тарифы за теплоснабжение (за 1 Гкал):

для населения — 1 813 грн за Гкал,

для бюджетных учреждений — 4 538 грн за Гкал,

для религиозных организаций — 4 960 грн за Гкал,

для других потребителей — 5 547 грн за Гкал.

Водоснабжение и водоотведение

Для жителей Одессы цены на воду также будут без изменений: 14,93 грн за 1 м³ воды и 14,37 грн за 1 м³ канализации (без НДС). Для бизнеса действуют отдельные тарифы:

водоснабжение — 10,93 грн (лицензиаты) и 25,80 грн (другие потребители);

водоотвод — 7,74 грн (лицензиаты) и 20,40 грн (другие).

Содержание домов

В ноябре в Одессе базовые тарифы от ОСМД и ЖЭКов составляют 3-5 грн за кв. м. Однако частные компании берут больше:

Bona Vita — 5,67 грн/кв.м

Комфорт Сервис — 6,15 грн/кв.м

Суворовский — 5 грн/кв.м

Ренессанс — 5,50 грн/кв.м

Евроформат — 6,20 грн/кв.м

Сервис Плюс — 6,50 грн/кв.м

Наш Дом — 5,70 грн/кв.м

Вывоз мусора

Тарифы на вывоз мусора неизменны. Однако стоимость за эту услугу зависят от района:

"Эко-Ренессанс" — 35,49 грн (многоэтажки), 61,26 грн (частный сектор);

"Клиар-Сити" — 33,99 грн и 58,68 грн;

"ТВ-Серрус" — 34,80 грн и 60,07 грн;

"Одескоммунтранс" — 34,13 грн и 58,89 грн.

Цены на газ

Для населения цена газа остается неизменной — 7,96 грн за кубометр. Стоимость доставки также не изменилась и составляет 1,308 грн за 1 м³. Для бизнеса тариф на транспортировку повысился до 501,97 грн за 1000 м³, что более чем в четыре раза превышает показатель прошлого года.

Общественный транспорт

Цены на проезд в общественном транспорте будут такие же, как и в октябре.

трамвай и троллейбус — 15 грн;

маршрутки — 20 грн в пределах города, 40 грн до 6-го км Овидиопольской дороги;

до Южного — 70 грн.

Цены на проездные билеты:

учащиеся — 120 грн (1 вид транспорта), 160 грн (оба);

студенты — 240 грн и 340 грн;

взрослые — 420 грн и 567 грн;

служебные поездки — 630 грн и 756 грн.

Мобильная связь

Kyivstar: LOVE UA Магнит — 220 грн (20 ГБ и 1200 минут), LOVE UA Свет — 300 грн, LOVE UA Успех с безлимитом — 600 грн.

Vodafone: Joice и Turbo — по 270 грн, Joice Start с YouTube Premium — 270 грн, Red Pro — 330 грн (50 ГБ, 400 минут, 350 SMS).

Lifecell: Простой Лайф — 160 грн, 120 грн при переходе; Смарт Лайф — 300 грн (160 грн во время акций); Свободный Лайф — 425 грн или 240 грн при переходе (50 ГБ).

Таким образом, в ноябре жители Одессы будут платить за коммунальные услуги и мобильную связь почти по неизменным тарифам, тогда как для бизнеса предусмотрено значительное повышение цен.

Напомним, мы сообщали о том, кто из пенсионеров может не платить коммунальные в ноябре. Также мы писали о том, что часть потребителей будут подавать показатели газа по-новому.