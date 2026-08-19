Температура моря в Одессе снизилась: прогноз погоды на завтра

Люди отдыхают у моря. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе в четверг, 20 августа, ожидается сухая и жаркая погода. Днем температура воздуха достигнет +30 °C, при этом морская вода будет заметно прохладнее — ее температура составит +21...+22 °C. В Одесской области синоптики также предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

В Одессе и Одесской области прогнозируется высокая пожарная опасность. Фото: Гидрометеорологический центр Черного и Азовского морей

Погода в Одессе 20 августа

В течение 20 августа в Одессе будет переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Ночью температура воздуха составит +18...+20 °C, а днем поднимется до +28...+30 °C. Будет дуть южный ветер со скоростью 7-12 м/с. Температура морской воды у Одессы составит +21...+22 °C.

Погода на побережье Одесской области 20 августа

Вдоль побережья также будет преимущественно сухо. Температура воздуха ночью составит +15...+20 °C, днем — +27...+32 °C. Морская вода прогреется до +21…+22 °C. Ветер южный со скоростью 6-11 м/с, днем его порывы будут достигать 14 м/с. Волна на море ожидается слабой, а уровень моря вдоль побережья останется безопасным.

Погода в Одесской области 20 августа

По области 20 августа прогнозируется переменная облачность без существенных осадков. Ночью будет +15...+20 °C, днем воздух прогреется до +28...+33 °C. Южный ветер — 7-12 м/с. Видимость на автодорогах области будет хорошей.

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Также Новини.LIVE сообщали, что на юге Одесской области из-за критического маловодья начали принудительно наполнять водохранилище Катлабух. Воду в него подают из Дуная с помощью насосной станции. Кроме того, планируется модернизировать другие водоемы. Первым этапом должна стать реконструкция системы энергоснабжения главной насосной станции Суворовской оросительной системы. Проект предусматривает установку солнечной электростанции, систем накопления энергии и модернизацию насосного оборудования. Работы планируется начать уже в 2026 году, а запуск энергонезависимой насосной станции запланирован на апрель 2027 года.