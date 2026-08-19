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Головна Одеса Кінець літа: море в Одесі почало поступово остигати

Кінець літа: море в Одесі почало поступово остигати

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2026 17:03
Температура моря в Одесі знизилася: погода на завтра
Люди відпочивають біля моря. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі у четвер, 20 серпня, очікується суха та спекотна погода. Вдень повітря прогріється до +30 °C, водночас морська вода буде помітно прохолоднішою — її температура становитиме +21...+22 °C. На Одещині синоптики також попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Пожежна небезпека в Одесі та області
В Одесі та Одеській області прогнозують високу пожежну небезпеку. Фото: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

Погода в Одесі 20 серпня

Протягом 20 серпня в Одесі буде мінлива хмарність, опадів синоптики не прогнозують. Уночі температура повітря становитиме +18...+20 °C, а вдень підніметься до +28...+30 °C. Дутиме південний вітер зі швидкістю 7-12 м/с. Температура морської води біля Одеси становитиме +21...+22 °C.

Погода на узбережжі Одещини 20 серпня

Вздовж узбережжя також буде переважно сухо. Температура повітря вночі становитиме +15...+20 °C, удень — +27...+32 °C. Морська вода прогріється до +21…+22 °C. Вітер південний зі швидкістю 6-11 м/с, удень його пориви сягатимуть 14 м/с. Хвилювання моря очікується легким, а рівні моря вздовж узбережжя залишатимуться безпечними.

Погода на Одещині 20 серпня

По області 20 серпня прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Уночі буде +15...+20 °C, удень повітря прогріється до +28...+33 °C. Південний вітер — 7–12 м/с. Видимість на автошляхах області буде доброю.

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Раніше Новини.LIVE писали, що на Одещині вдруге за кілька днів зафіксували масову загибель риби. Цього разу мертвого піленгаса виявили одразу біля двох сіл на Хаджибейському лимані. Фахівці відібрали воду на дослідження, щоб встановити причину замору.

Також Новини.LIVE повідомляли, що на півдні Одещини через критичне маловоддя почали примусово наповнювати водосховище Катлабух. Воду до нього подають із Дунаю за допомогою насосної станції. Крім того, інші водойми планують модернізувати. Першим етапом має стати реконструкція системи енергозабезпечення головної насосної станції Суворівської зрошувальної системи. Проєкт передбачає встановлення сонячної електростанції, систем накопичення енергії та модернізацію насосного обладнання. Роботи планують розпочати вже у 2026 році, а запуск енергонезалежної насосної станції запланований на квітень 2027 року.

погода Чорне море Новини Одеси прогноз погоди температура повітря
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець

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