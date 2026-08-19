Температура моря в Одесі знизилася: погода на завтра

Люди відпочивають біля моря. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі у четвер, 20 серпня, очікується суха та спекотна погода. Вдень повітря прогріється до +30 °C, водночас морська вода буде помітно прохолоднішою — її температура становитиме +21...+22 °C. На Одещині синоптики також попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

В Одесі та Одеській області прогнозують високу пожежну небезпеку. Фото: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

Погода в Одесі 20 серпня

Протягом 20 серпня в Одесі буде мінлива хмарність, опадів синоптики не прогнозують. Уночі температура повітря становитиме +18...+20 °C, а вдень підніметься до +28...+30 °C. Дутиме південний вітер зі швидкістю 7-12 м/с. Температура морської води біля Одеси становитиме +21...+22 °C.

Погода на узбережжі Одещини 20 серпня

Вздовж узбережжя також буде переважно сухо. Температура повітря вночі становитиме +15...+20 °C, удень — +27...+32 °C. Морська вода прогріється до +21…+22 °C. Вітер південний зі швидкістю 6-11 м/с, удень його пориви сягатимуть 14 м/с. Хвилювання моря очікується легким, а рівні моря вздовж узбережжя залишатимуться безпечними.

Погода на Одещині 20 серпня

По області 20 серпня прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Уночі буде +15...+20 °C, удень повітря прогріється до +28...+33 °C. Південний вітер — 7–12 м/с. Видимість на автошляхах області буде доброю.

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