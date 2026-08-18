Температура моря в Одесі 19 серпня та прогноз погоди

Люди відпочивають біля моря. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі у середу, 19 серпня, температура морської води становитиме +22...+23 °C, а повітря вдень прогріється до +24...+26 °C. Водночас уночі синоптики прогнозують короткочасний дощ із грозою. Через негоду в місті та області оголосили жовтий рівень небезпечності.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

В Одесі та Одеській області вночі прогнозують грозу, через що оголошено жовтий рівень небезпечності. Фото: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

Погода в Одесі 19 серпня

В Одесі очікується мінлива хмарність. Уночі пройде короткочасний дощ із грозою, однак удень істотних опадів уже не прогнозують. Вітер уночі буде північним, а вдень зміниться на південний, його швидкість становитиме 9-14 м/с. Температура повітря вночі триматиметься в межах +17...+19 °C. Удень буде +24...+26 °C. Морська вода біля Одеси прогріється до +22...+23 °C.

Погода на узбережжі Одещини

Уздовж узбережжя вночі також прогнозують короткочасний дощ та грозу. Північний вітер сягатиме 12-14 м/с. Удень опади припиняться, вітер зміниться на південний зі швидкістю 6-11 м/с. Уночі температура повітря на узбережжі становитиме +16...+21 °C, удень +23...+28 °C. Температура морської води очікується на рівні +22...+23 °C. Хвилювання моря вночі буде помірним, а вдень послабшає до легкого. Рівні моря вздовж узбережжя залишатимуться безпечними.

На Одещині оголосили жовтий рівень небезпеки

Через нічну грозу синоптики оголосили на 19 серпня попередження про небезпечні метеорологічні явища І рівня небезпечності. Воно стосується як Одеси, так і всієї області. Загалом по Одещині температура вночі становитиме +14...+19 °C, а вдень +24...+29 °C. На автошляхах області видимість буде доброю.

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На узбережжі Одещини вночі очікується посилення вітру та помірне хвилювання моря. Фото: Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

Мінна небезпека

У зв'язку зі штормом у Чорному морі зростає ризик мінної небезпеки. Висока ймовірність зриву морських мін з якорів і їх прибиття до берега, а також дрейфування вздовж узбережжя. Одеситів та гостей регіону закликають уникати пляжних зон, оскільки можливий неконтрольований вибух міни. У разі виявлення підозрілих предметів їх не можна чіпати.

Екстрені служби допомоги:

Цілодобова медична швидка допомога — 103;

Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;

Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.

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