Температура моря в Одессе 19 августа и прогноз погоды

Завтра в Одессе пройдут кратковременные грозы: температура моря
В Одессе в среду, 19 августа, температура морской воды составит +22...+23 °C, а воздух днем прогреется до +24...+26 °C. В то же время ночью синоптики прогнозируют кратковременный дождь с грозой. Из-за непогоды в городе и области объявлен желтый уровень опасности.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 19 августа
В Одессе ожидается переменная облачность. Ночью пройдет кратковременный дождь с грозой, однако днем существенных осадков уже не прогнозируется. Ветер ночью будет северным, а днём сменится на южный, его скорость составит 9-14 м/с. Температура воздуха ночью будет держаться в пределах +17...+19 °C. Днем будет +24...+26 °C. Морская вода у Одессы прогреется до +22...+23 °C.
Погода на побережье Одесской области
Вдоль побережья ночью также прогнозируются кратковременный дождь и гроза. Северный ветер будет достигать 12-14 м/с. Днем осадки прекратятся, ветер сменится на южный со скоростью 6–11 м/с. Ночью температура воздуха на побережье составит +16…+21 °C, днём +23…+28 °C. Температура морской воды ожидается на уровне +22...+23 °C. Волновой фон ночью будет умеренным, а днем ослабнет до слабого. Уровень моря вдоль побережья останется безопасным.
В Одесской области объявили желтый уровень опасности
Из-за ночной грозы синоптики объявили на 19 августа предупреждение об опасных метеорологических явлениях I уровня опасности. Оно касается как Одессы, так и всей области. В целом по Одесской области температура ночью составит +14...+19 °C, а днем +24...+29 °C. На автодорогах области видимость будет хорошей.
Минная опасность
В связи со штормом в Черном море возрастает риск минной опасности. Высока вероятность срыва морских мин с якорей и их выброса на берег, а также дрейфа вдоль побережья. Жителей Одессы и гостей региона призывают избегать пляжных зон, поскольку возможен неконтролируемый взрыв мины. В случае обнаружения подозрительных предметов к ним нельзя прикасаться.
Экстренные службы помощи:
- Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;
- Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;
- Оперативный городской центр «Быстрая коммунальная помощь» — 15-01.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Хаджибейском лимане в Одесской области во второй раз за несколько дней зафиксирована массовая гибель рыбы. На этот раз мертвого пиленгаса обнаружили сразу у двух сел. Специалисты отобрали пробы воды для исследования, чтобы установить причину гибели рыбы.
Также Новини.LIVE сообщали, что на юге Одесской области из-за критического маловодья начали принудительно наполнять водохранилище Катлабух. Воду в него подают с Дуная с помощью насосной станции. Низкий уровень воды уже создает риски не только для экосистемы Придунавья, но и для водоснабжения населения и работы аграрного сектора.