Судно с украинскими моряками получило пробоину у берегов Италии — подробности

Корабль с украинскими моряками пострадал в результате шторма
Грузовое судно с украинскими моряками попало в сильный шторм и получило пробоину на Итальянском побережье. Спасателям удалось эвакуировать всех 12 членов экипажа на вертолете.
Об этом мы узнали из издания "Лента Кипра".
Подробности аварии
Грузовое судно Guang Rong, зарегистрированное на Кипре, стояло на якоре у берегов Марина ди Масса в Тоскане. Но из-за сильного шторма корабль снесло к берегу и его корма врезалась в причал. Береговая охрана оперативно эвакуировала всех 12 членов экипажа, большинство из которых украинцы, на сушу на вертолете.
Что будет с судном
Предварительный осмотр места аварии показал, что утечки топлива в море нет. В ближайшие дни власти примут решение о том, как безопасно отбуксировать Guang Rong.
Напомним, недавно мы писали об эвакуации моряков, которые были у йеменских хуситов. А также о том, как российский танкер потерял управление в Балтийском море.
Читайте Новини.LIVE!