Судно с украинскими моряками получило пробоину у берегов Италии — подробности

Судно Guang Rong. Фото: nexta_live

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

Грузовое судно с украинскими моряками попало в сильный шторм и получило пробоину на Итальянском побережье. Спасателям удалось эвакуировать всех 12 членов экипажа на вертолете.

Об этом мы узнали из издания "Лента Кипра".

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Подробности аварии

Грузовое судно Guang Rong, зарегистрированное на Кипре, стояло на якоре у берегов Марина ди Масса в Тоскане. Но из-за сильного шторма корабль снесло к берегу и его корма врезалась в причал. Береговая охрана оперативно эвакуировала всех 12 членов экипажа, большинство из которых украинцы, на сушу на вертолете.

Что будет с судном

Предварительный осмотр места аварии показал, что утечки топлива в море нет. В ближайшие дни власти примут решение о том, как безопасно отбуксировать Guang Rong.

Напомним, недавно мы писали об эвакуации моряков, которые были у йеменских хуситов. А также о том, как российский танкер потерял управление в Балтийском море.