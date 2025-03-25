Ракетоносители РФ — угроза для Одесской области

Ракетоноситель РФ. Фото иллюстративное: Укринформ

Россия снова вывела на патрулирование в Черное море снаряженные "Калибрами" ракетоносители. Кроме этого в Средиземном также фиксируют присутствие военного флота РФ.

Об этом 25 марта сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном море сейчас находится 1 вражеский корабль, который способен выпустить до 4 "Калибров" за один раз. В Средиземном на патрулировании находятся четыре судна РФ, три из которых являются носителями 26 крылатых ракет. В акватории Азовского по состоянию на утро активности врага не зафиксировано.

Актуальная информация. Военно-морские силы ВСУ

Движение по Керченскому проливу

За минувшие сутки в Черное море через Керченский пролив зашли 7 судов, 4 из которых затем двинулись в сторону Босфора. В Азовскую акваторию за это же время в интересах РФ вошли 5 кораблей, 3 из которых направлялись со стороны Турции. В ВМС добавляют: Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 года, выключая системы автоматической идентификации, которые затрудняют мониторинг движения транспортных средств.

Напомним, недавно мы писали о прекращении огня на море и что это означает для Одесской области. А также об условиях для завершения войны.