Задержание предателя. Фото: Служба безопасности Украины

В рядах ВСУ разоблачили военнослужащего, подозреваемого в сотрудничестве с российской ФСБ. По данным следствия, он передавал координаты украинских позиций на Херсонском и Запорожском направлениях. Для скрытой связи с куратором мужчина использовал 18 смартфонов и сменил 77 номеров. После побега из части его задержали.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Службу безопасности Украины.

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Агент РФ в ВСУ

По данным следствия, российским агентом оказался военнослужащий по контракту. Мужчина искал возможность быстро заработать деньги через тематические Telegram-каналы. Именно там на него обратили внимание представители ФСБ и впоследствии завербовали.

После этого контрактник начал собирать информацию об украинских военных объектах на южном фронте. Он записывал голосовые сообщения для российского куратора, в которых подробно описывал места прохождения службы. Особенно россиян интересовали инженерные переправы и оборонительные укрепления ВСУ, расположенные в 5–10 километрах от линии фронта. Также подозреваемый отмечал на Google Maps позиции соседних украинских подразделений и передавал их координаты врагу.

Скрытие деятельности

Чтобы избежать разоблачения, военный постоянно менял средства связи. По информации СБУ, у него было 18 смартфонов, в которых каждые два дня он менял SIM-карты. Всего для связи с российскими спецслужбами мужчина использовал 77 телефонных номеров. Через эти устройства он передавал информацию, которую российские войска использовали для атак на Херсонском и Запорожском направлениях.

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Впоследствии подозреваемый самовольно покинул воинскую часть и попытался скрыться. Сначала он отправился в Одессу, а затем планировал перебраться в Николаев. Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали. Перед этим украинские спецслужбы приняли меры, чтобы обезопасить позиции Сил обороны, информацию о которых мог передать агент.

Что грозит

Задержанному сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины — государственная измена в условиях военного положения и самовольное оставление воинской части. В настоящее время мужчина находится под стражей без права освобождения под залог. Если его вина будет доказана в суде, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Разоблачение других предателей

Ранее в Николаевской области задержали военнослужащего одной из артиллерийских бригад ВСУ, которого подозревают в сотрудничестве с российской ФСБ. По данным следствия, он передавал врагу информацию об украинских подразделениях в Николаевской и Одесской областях, а также собирал данные о логистических складах и расположении военной техники. Эти сведения могли использоваться для подготовки ракетных и дронных ударов по югу Украины.

По данным СБУ, мужчину завербовали через Telegram после того, как он самовольно покинул воинскую часть. После этого он вернулся на службу и передавал куратору собранные данные через анонимный чат. Во время обыска у военнослужащего изъяли смартфон с доказательствами сотрудничества с российской спецслужбой. Ему сообщили о подозрении в государственной измене в условиях военного положения. В настоящее время он находится под стражей без права на залог, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе задержали 20-летнего агента российских спецслужб, который устанавливал GPS-трекеры на бензовозы и военные топливозаправщики. С их помощью враг планировал определить расположение украинских нефтебаз и нанести по ним ракетно-дроновые удары.

Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области правоохранители задержали местного безработного, который по заданию ФСБ следил за АЗС, военными бензовозами и грузовыми эшелонами. По данным следствия, мужчина должен был устанавливать GPS-трекеры на нужные врагу объекты, чтобы российские военные могли отслеживать их перемещение. Агента задержали именно во время попытки установить такое устройство на военный бензовоз.