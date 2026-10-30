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Главная Одесса Крот в рядах ВСУ: на юге военный работал на Россию

Крот в рядах ВСУ: на юге военный работал на Россию

Ua ru
30 октября 2026 11:04
СБУ разоблачила агента РФ в ВСУ, который наводил удары на юге Служба безопасности Украины
Задержание предателя. Фото: Служба безопасности Украины

В рядах ВСУ разоблачили военнослужащего, подозреваемого в сотрудничестве с российской ФСБ. По данным следствия, он передавал координаты украинских позиций на Херсонском и Запорожском направлениях. Для скрытой связи с куратором мужчина использовал 18 смартфонов и сменил 77 номеров. После побега из части его задержали.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Службу безопасности Украины.

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Агент РФ в ВСУ

По данным следствия, российским агентом оказался военнослужащий по контракту. Мужчина искал возможность быстро заработать деньги через тематические Telegram-каналы. Именно там на него обратили внимание представители ФСБ и впоследствии завербовали.

После этого контрактник начал собирать информацию об украинских военных объектах на южном фронте. Он записывал голосовые сообщения для российского куратора, в которых подробно описывал места прохождения службы. Особенно россиян интересовали инженерные переправы и оборонительные укрепления ВСУ, расположенные в 5–10 километрах от линии фронта. Также подозреваемый отмечал на Google Maps позиции соседних украинских подразделений и передавал их координаты врагу.

Скрытие деятельности

Чтобы избежать разоблачения, военный постоянно менял средства связи. По информации СБУ, у него было 18 смартфонов, в которых каждые два дня он менял SIM-карты. Всего для связи с российскими спецслужбами мужчина использовал 77 телефонных номеров. Через эти устройства он передавал информацию, которую российские войска использовали для атак на Херсонском и Запорожском направлениях.

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Впоследствии подозреваемый самовольно покинул воинскую часть и попытался скрыться. Сначала он отправился в Одессу, а затем планировал перебраться в Николаев. Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали. Перед этим украинские спецслужбы приняли меры, чтобы обезопасить позиции Сил обороны, информацию о которых мог передать агент.

Что грозит

Задержанному сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины — государственная измена в условиях военного положения и самовольное оставление воинской части. В настоящее время мужчина находится под стражей без права освобождения под залог. Если его вина будет доказана в суде, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Разоблачение других предателей

Ранее в Николаевской области задержали военнослужащего одной из артиллерийских бригад ВСУ, которого подозревают в сотрудничестве с российской ФСБ. По данным следствия, он передавал врагу информацию об украинских подразделениях в Николаевской и Одесской областях, а также собирал данные о логистических складах и расположении военной техники. Эти сведения могли использоваться для подготовки ракетных и дронных ударов по югу Украины.

По данным СБУ, мужчину завербовали через Telegram после того, как он самовольно покинул воинскую часть. После этого он вернулся на службу и передавал куратору собранные данные через анонимный чат. Во время обыска у военнослужащего изъяли смартфон с доказательствами сотрудничества с российской спецслужбой. Ему сообщили о подозрении в государственной измене в условиях военного положения. В настоящее время он находится под стражей без права на залог, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе задержали 20-летнего агента российских спецслужб, который устанавливал GPS-трекеры на бензовозы и военные топливозаправщики. С их помощью враг планировал определить расположение украинских нефтебаз и нанести по ним ракетно-дроновые удары.

Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области правоохранители задержали местного безработного, который по заданию ФСБ следил за АЗС, военными бензовозами и грузовыми эшелонами. По данным следствия, мужчина должен был устанавливать GPS-трекеры на нужные врагу объекты, чтобы российские военные могли отслеживать их перемещение. Агента задержали именно во время попытки установить такое устройство на военный бензовоз.

СБУ Одесса Николаев госизмена Новости Одессы
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко

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