Затримання зрадника. Фото: Служба безпеки України

У лавах ЗСУ викрили військового, якого підозрюють у роботі на російську ФСБ. За даними слідства, він передавав координати українських позицій на Херсонському та Запорізькому напрямках. Для прихованого зв’язку з куратором чоловік використовував 18 смартфонів і змінив 77 номерів. Після втечі з частини його затримали.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Службу безпеки України.

Реклама

Агент РФ у ЗСУ

За даними слідства, російським агентом виявився військовослужбовець за контрактом. Чоловік шукав можливість швидко заробити гроші через тематичні Telegram-канали. Саме там на нього звернули увагу представники ФСБ та згодом завербували.

Після цього контрактник почав збирати інформацію про українські військові об'єкти на південному фронті. Він записував голосові повідомлення для російського куратора, у яких детально описував місця проходження служби. Особливо росіян цікавили інженерні переправи та оборонні укріплення ЗСУ, розташовані за 5–10 кілометрів від лінії фронту. Також підозрюваний позначав на Google Maps позиції сусідніх українських підрозділів і передавав їхні координати ворогу.

Приховування діяльності

Щоб уникнути викриття, військовий постійно змінював засоби зв'язку. За інформацією СБУ, він мав 18 смартфонів, у яких кожні два дні міняв SIM-картки. Загалом для спілкування з російськими спецслужбами чоловік використав 77 телефонних номерів. Через ці пристрої він передавав інформацію, яку російські війська використовували для атак на Херсонському та Запорізькому напрямках.

Читайте також:

Згодом підозрюваний самовільно залишив військову частину та спробував переховуватися. Спочатку він вирушив до Одеси, а потім планував перебратися до Миколаєва. Однак співробітники СБУ встановили його місцеперебування та затримали. Перед цим українські спецслужби вжили заходів, щоб убезпечити позиції Сил оборони, інформацію про які міг передати агент.

Що загрожує

Затриманому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України — державна зрада в умовах воєнного стану та самовільне залишення військової частини. Наразі чоловік перебуває під вартою без права внесення застави. Якщо його провину доведуть у суді, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Викриття інших зрадників

Раніше, на Миколаївщині затримали військовослужбовця однієї з артилерійських бригад ЗСУ, якого підозрюють у співпраці з російською ФСБ. За даними слідства, він передавав ворогу інформацію про українські підрозділи в Миколаївській та Одеській областях, а також збирав дані про логістичні склади й розташування військової техніки. Ці відомості могли використовувати для підготовки ракетних і дронових ударів по півдню України.

За даними СБУ, чоловіка завербували через Telegram після того, як він самовільно залишив військову частину. Після цього він повернувся до служби й передавав куратору зібрані дані через анонімний чат. Під час обшуку у військового вилучили смартфон із доказами співпраці з російською спецслужбою. Йому повідомили про підозру в державній зраді в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою без права на заставу, йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі затримали 20-річного агента російських спецслужб, який встановлював GPS-трекери на бензовози та військові паливозаправники. За їхньою допомогою ворог планував визначити розташування українських нафтобаз і завдати по них ракетно-дронових ударів.

Також Новини.LIVE писали, що на Одещині правоохоронці затримали місцевого безробітного, який за завданням ФСБ стежив за АЗС, військовими бензовозами та вантажними ешелонами. За даними слідства, чоловік мав встановлювати GPS-трекери на потрібні ворогу об’єкти, щоб російські військові могли відстежувати їхнє переміщення. Затримали агента саме під час спроби встановити такий пристрій на військовий бензовоз.