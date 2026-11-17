Незаконно построенный Крымский мост. Фото иллюстративное: российские СМИ

В ночь на 17 ноября незаконно построенный россиянами Крымский мост на полуострове подвергся удару. По предварительным данным, часть конструкции обрушилась в воду, а движение по мосту было остановлено. Из-за повреждений под угрозой оказалось судоходство между Азовским и Черным морями, а россияне могут лишиться одного из важных путей снабжения своей армии..

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал пресс-секретарь Украинской добровольческой армии, командир добровольческого формирования "Одесса" Сергей Братчук.

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Ситуация с Крымским мостом

По словам Сергея Братчука, после двух суток атак на Крымский мост появились признаки серьезных разрушений. На обнародованных кадрах видно, что одна из автомобильных арок, у которой длинна 273 метра, больше не стоит на своем месте. По его оценке, обломки конструкции могли перекрыть судоходный проход между Азовским и Черным морями.

"Реальное положение дел, последствия этого удара мы узнаем в полной мере несколько позже. Понимаем, что россияне сейчас будут максимально скрывать информацию, но дождемся спутниковых снимков", — отметил Сергей Братчук.

Как изменится логистика россиян

До последних атак Крымский мост оставался важным маршрутом снабжения для российской армии. Несмотря на повреждения железнодорожной части во время предыдущих ударов, движение по ней сохранялось с определенными ограничениями. Автомобильный транспорт пользовался переправой значительно активнее. Сергей Братчук считает, что из-за новых разрушений россиянам придется увеличить перевозки через оккупированные территории Украины.

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"Сегодня россияне, совершенно очевидно, будут вынуждены перенаправлять трафик своих логистических грузов, прежде всего для российской армии, через сухопутный коридор", — сказал Сергей Братчук.

Он подчеркнул, что такой маршрут также находится под ударами украинских беспилотников. По мнению эксперта, события вокруг Крымского моста следует рассматривать вместе с другими атаками на российские логистические объекты.

Чем могли атаковать мост

Сергей Братчук предполагает, что во время ударов могли применять различные средства поражения, в частности беспилотники и ракеты. Среди возможных вариантов он назвал украинские ракеты "Фламинго". По его словам, россияне в течение нескольких лет усиливали оборону моста. Вблизи него размещали комплексы "Панцирь", "Бук" и С-400, а на воде устанавливали боновые заграждения и баржи. По оценке пресс-секретаря, предыдущие удары по российской противовоздушной обороне в оккупированном Крыму могли создать условия для новой атаки.

"Мы видели, что эти объекты атакуют наши дроны. Все это происходило фактически одновременно. И средства ПВО Российской Федерации просто не успевали реагировать на те вызовы, которые стояли перед ними", — рассказал Сергей Братчук.

Атаки на Крымский мост

Отметим, что последний подтвержденный СБУ удар по Крымскому мосту был нанесен 3 июня 2025 года. Тогда украинские спецслужбы заминировали подводные опоры переправы и взорвали их. По данным СБУ, конструкции получили значительные повреждения.

Всего с начала полномасштабного вторжения СБУ сообщила о трех успешных операциях против Крымского моста. Первую провели 8 октября 2022 года, тогда взрывчатка в грузовике повредила автомобильную и железнодорожную части. Во второй раз мост атаковали 17 июля 2023 года с помощью морских дронов Sea Baby. Третья операция состоялась в июне 2025 года. Также вчера, 16 ноября, оккупационные власти Крыма заявили об атаке на Крымский мост и ограничении движения транспорта. Удар пришелся на одну из арок судоходного пролета.

Новини.LIVE сообщали о проблемах россиян с морской логистикой в оккупированный Крым. Пресс-секретарь ВМС Дмитрий Плетенчук заявил, что информации о возобновлении паромного сообщения с полуостровом нет. Часть перевозок россияне перенесли на Крымский мост. Однако использовать его для транспортировки большого количества топлива и тяжелой военной техники оккупанты не рисковали.

Ранее Новини.LIVE также писали, что Силы обороны нанесли удар по железнодорожному мосту во временно оккупированном Крыму. По информации Генштаба ВСУ, украинские военные нанесли удар по переправе через Северо-Крымский канал вблизи Владиславовки. По этому маршруту россияне могли перевозить технику и грузы.