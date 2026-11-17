Незаконно збудована споруда Кримський міст. Фото ілюстративне: росЗМІ

У ніч проти 17 листопада незаконно зведений росіянами Кримський міст на півострові був під ударом. За попередніми повідомленнями, частина конструкції обвалилася у воду, а рух мостом зупинили. Через пошкодження під загрозою опинилося судноплавство між Азовським і Чорним морями, а росіяни можуть втратити один із важливих шляхів постачання своєї армії.

Про це в етері Ранок.LIVE розповів речник Української добровольчої армії, командир добровольчого формування "Одеса" Сергій Братчук.

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Ситуація з Кримським мостом

За словами Сергія Братчука, після двох діб атак на Кримський міст з'явилися ознаки серйозних руйнувань. На оприлюднених кадрах видно, що одна з автомобільних арок, у якої довжина 273 метри, більше не стоїть на своєму місці. За його оцінкою, уламки конструкції могли перекрити судноплавний прохід між Азовським і Чорним морями.

"Реальний стан того, що відбулося, наслідки цього удару дещо пізніше ми дізнаємося повноцінно. Розуміємо, що росіяни максимально зараз будуть інформацію приховувати, але дочекаємося супутникових знімків", — зазначив Сергій Братчук.

Як зміниться логістика росіян

До останніх атак Кримський міст залишався важливим маршрутом постачання для російської армії. Попри пошкодження залізничної частини під час попередніх ударів, рух нею зберігався з певними обмеженнями. Автомобільний транспорт користувався переправою значно активніше. Сергій Братчук вважає, що через нові руйнування росіянам доведеться збільшити перевезення через окуповані території України.

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"Сьогодні росіяни, цілком очевидно, змушені будуть перенаправляти трафік своїх логістичних вантажів, перш за все для російської армії, через сухопутний коридор", — сказав Сергій Братчук.

Він наголосив, що такий маршрут також перебуває під ударами українських безпілотників. На думку експерта, події навколо Кримського мосту варто розглядати разом з іншими атаками на російські логістичні об'єкти.

Чим могли атакувати міст

Сергій Братчук припускає, що під час ударів могли застосувати різні засоби ураження, зокрема безпілотники та ракети. Серед можливих варіантів він назвав українські ракети "Фламінго". За його словами, росіяни протягом кількох років посилювали оборону мосту. Поблизу нього розміщували комплекси "Панцир", "Бук" і С-400, а на воді встановлювали бонові загородження та баржі. За оцінкою речника, попередні удари по російській протиповітряній обороні в окупованому Криму могли створити умови для нової атаки.

"Ми бачили, що ті локації атакують наші дрони. Все це було фактично в один і той же час. І засоби ППО Російської Федерації просто не встигали реагувати на ті виклики, які стояли перед ними", — розповів Сергій Братчук.

Атаки на Кримський міст

Зазначимо, що останній підтверджений СБУ удар по Кримському мосту був 3 червня 2025 року. Тоді українські спецслужби замінували підводні опори переправи та підірвали їх. За даними СБУ, конструкції зазнали значних пошкоджень.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення СБУ повідомила про три успішні операції проти Кримського мосту. Першу провели 8 жовтня 2022 року, тоді вибухівка у вантажівці пошкодила автомобільну та залізничну частини. Вдруге міст атакували 17 липня 2023 року морськими дронами Sea Baby. Третя операція відбулася в червні 2025 року. Також вчора, 16 листопада, окупаційна влада Криму заявила про атаку на Кримський міст та обмеження руху транспорту. Удар припав на одну з арок судноплавного прольоту.

Новини.LIVE повідомляли про проблеми росіян із морською логістикою до окупованого Криму. Речник ВМС Дмитро Плетенчук заявив, що інформації про відновлення поромного сполучення з півостровом немає. Частину перевезень росіяни перенесли на Кримський міст. Проте використовувати його для транспортування великої кількості пального та важкої військової техніки окупанти не ризикували.

Раніше Новини.LIVE також писали, що Сили оборони уразили залізничний міст у тимчасово окупованому Криму. За інформацією Генштабу ЗСУ, українські військові вдарили по переправі через Північно-Кримський канал поблизу Владиславівки. Цим маршрутом росіяни могли перевозити техніку та вантажі.

