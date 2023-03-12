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Куяльницкий лиман: спасет ли здравницу статус Национального парка

12 марта 2023 19:45
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Куяльницкий лиман: спасет ли здравницу статус Национального парка
В начале 2022 года лиман приобрел статус Национального природного парка
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Проект ренатурализации реки Большой Куяльник уже разработан. Теперь очередь по назначению администрации парка.

Об этом журналистам Новости. LIVE рассказал эколог, ректор Одесского государственного экологического университета Сергей Степаненко.

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"Идея создания Национального парка "Куяльник" зародилась давно, но предметно стала обсуждаться только в двухтысячных годах. Здесь возникли противоречия между двумя концепциями: Куяльницкий лиман, как национальный курорт или как природно-заповедный фонд. Решили, что первоначально формируется курорт национального значения, а затем – устанавливать природоохранный статус лимана как парка, таким образом Куяльник должен защищать Закон Украины "О природно-заповедном фонде", — отметил Сергей Степаненко.

По его словам, фактически 1 января 2022 года президент Владимир Зеленский подписал указ о создании Национального природного парка "Куяльницкий". Это позволило получить 19 млн. грн. из государственного бюджета на разработку проекта ренатурализации реки Большой Куяльник.

"Отмечу, что Национальный природный парк — это охранная зона по территории 22,8 тысячи кв. км, при этом сам водоем занимает в 20 раз меньше территории. Статус Национального природного парка предусматривает создание администрации, которая несет ответственность за объект и имеет подчиненность Министерству экологии. Впрочем, прошел год, а администрация не назначена, средства из государственного бюджета на содержание парка не выделены", — подчеркнул эколог.

В 2019 году бальнеологическому курорту Куяльник восстановили правовой статус государственного, который он имел с 1985 года. Таким образом, за курортом были закреплены границы и зоны санитарной охраны, а также утвержден комплекс мероприятий, направленных на сохранение и развитие прибрежных территорий и воплощение законодательных изменений для рационального использования природных лечебных ресурсов.

"Установлены границы курорта и зон санитарной охраны, должны быть восстановлены и обозначены на кадастровых картах, поскольку известно, что некоторые землевладельцы уничтожили предельные знаки", — заявил Сергей Степаненко.

Сейчас экологи бьют тревогу, потому что климатический прогноз на 2023 год неутешителен. Скорее всего, лиман будет страдать от нехватки воды, а механизмы, которые помогли бы преодолеть эту проблему, из-за отсутствия финансирования, не запущены.

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