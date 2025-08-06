Какая температура воды в море сегодня - прогноз погоды в Одессе и области

Пляж в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 6 августа, в Одессе как и вчера будет жаркая погода и высокая сухость воздуха. Вода в море еще немного потеплеет, чему должны порадоваться любители пляжного отдыха.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Температура воды в море

По данным синоптиков Гидрометцентра, температура морской воды сегодня, 6 августа на один градус повысится. Она в течение дня будет держаться на уровне +24...+25°С.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет переменная облачность, но без существенных осадков. Ветер ожидается северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью достигнет +20...+22 °C, а днем потеплеет до +30...+32 °C.

Погода в Одесской области

Одесскую область также ожидает переменная облачность, а днем местами кратковременный дождь и гроза с порывами ветра до 15-20 м/с.

Ветер — северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +18...+23 °C, днем — от +30 °C до +35 °C. На автодорогах области видимость хорошая.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот сообщения Гидрометцентра

Напомним, недавно мы писали о том, что в Украине начинается настоящая жара. А также о том, какую погоду обещают синоптики в течение лета.