Какая температура воды в Черном море сегодня - прогноз погоды в Одессе и области на 17 августа

Пляж в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 17 августа, в Одессе и области все еще будет жаркая погода, а никаких осадков синоптики не прогнозируют. Вода в море не похолодает в течение всего дня, что должно порадовать отдыхающих.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама

Читайте также:

Температура воды в море

По данным синоптиков Гидрометцентра, температура морской воды сегодня, 17 августа ощутимо не изменится и останется теплой. Она в течение всего дня будет на уровне +22...+23°С.

Погода в Одессе

Завтра в Одессе будет переменная облачность, но без существенных осадков. Ветер ожидается переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью достигнет +18...+20 °C, а днем потеплеет до +28...+30 °C.

Погода в Одесской области

Одесскую область также ожидает переменная облачность и отсутствие осадков. Ветер — переменных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +15...+20 °C, днем — от +28 °C до +33 °C. На автодорогах области видимость хорошая. Кроме того, жителей региона предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот сообщения Гидрометцентра

Напомним, недавно мы писали о том, в каком году в Украине навсегда исчезнут зимы. А также о том, какую погоду обещали синоптики в летний сезон.