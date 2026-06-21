Курортный сезон в самом разгаре: одесситы о поездках на море

Люди отдыхают на пляже. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Мария Луценко Редактор

С приходом летней жары в Одессе традиционно актуализируется вопрос отдыха на черноморском побережье. Несмотря на все современные вызовы в сфере безопасности, морские прогулки остаются неотъемлемой частью жизни местных жителей. Многие коренные одесситы даже не дожидаются официального старта сезона и уже успели открыть купальный сезон.

Журналисты Новини.LIVE выяснили, какие пляжи выбирают одесситы и на что обращают внимание при выборе.

Потребность в море

Для многих горожан регулярные поездки на побережье — это не просто развлечение, а базовая жизненная потребность и многолетняя традиция. Они выросли у воды, поэтому длительная разлука с морскими пейзажами дается им эмоционально тяжело. Даже в сложных условиях люди находят возможность для пеших прогулок вдоль набережной от одного места к другому. Во время таких длительных прогулок одесситы с удовольствием спускаются к воде, чтобы поплавать и перезарядиться.

"Я уже была на море, я даже купалась, потому что живу в Одессе и выросла на Пересыпе. Зерновая — это мой дом, поэтому я не могу без моря. Я уже взяла себе за правило: приезжаю в Аркадию, а потом вдоль набережной иду аж до 16-й дистанции. И когда мне хочется, я спускаюсь к берегу и купаюсь, плаваю", — рассказала одесситка Марина.

Одесситка Марина о традициях. Фото: Новини.LIVE

Комфорт и спокойствие

Выбирая конкретное место для отдыха, одесситы предъявляют высокие требования к санитарному состоянию и общему благоустройству территории. Особенно придирчиво горожане оценивают чистоту песка и прозрачность воды, которая в мае еще остается довольно прохладной. Приоритет обычно отдается проверенным местам в Киевском районе, где обеспечен надлежащий уровень безопасности и охраны. Родители отмечают, что наличие других детей на пляже является хорошим показателем комфортной семейной атмосферы.

"Золотой берег. Там комфортно, спокойно, детей всегда много, чистая вода, чистый пляж, всегда охраняется. На чистоту, пожалуй, больше всего обращаем внимание. Когда станет теплее, пойдем, потому что сейчас для нас еще холодно", — поделилась жительница города Юлия.

Юлия о комфорте для ребенка. Фото: Новини.LIVE

Проблемы со спуском

Для семей с маленькими детьми поездка на побережье часто превращается в серьезное логистическое испытание из-за особенностей местного рельефа. Огромное количество высоких ступенек и отсутствие пологих пандусов делают городские пляжи труднодоступными для колясок. Из-за этого люди вынуждены выбирать места для отдыха не по красоте пейзажа, а по наличию благоустроенной инфраструктуры. Главными факторами выбора становятся близость парковок и минимальное количество крутых подъемов к городу.

"Обычно ходим туда, где "Рыба", и спускаемся вниз, потому что там пока единственная нормальная парковка. И там спускаемся, потому что с ребенком очень трудно где-то спуститься. Здесь, в Одессе, всё это плохо приспособлено для детей, именно спуск к морю. Ориентируемся исключительно на парковку и на спуск, потому что нужно всегда смотреть, как можно спуститься поближе, где поменьше ступенек, вот так и выбираем пляж", — пожаловалась переселенка Ольга.

Переселенка Ольга о парковке. Фото: Новини.LIVE

Новые местные

Одесса продолжает оставаться надежным убежищем для тысяч людей, вынужденных покинуть свои дома в других регионах страны. За годы проживания в городе вынужденные переселенцы уже полностью адаптировались к местному ритму жизни и считают себя частью сообщества. Несмотря на тоску по родным местам, они переняли одесскую привычку проводить свободное время у волн, как только позволяют погодные условия. В прохладные дни или в выходные альтернативой морю становятся прогулки по цветущим городским паркам.

"Мы уже в Одессе почти 4 года, здесь уже как дома. Наш Херсон с нашим левым берегом уже там, далеко-далеко. Поэтому мы здесь как местные. Как только море потеплеет — мы там, чаще всего это Ланжерон. А когда нет — вот сейчас розы красиво цветут в парке, мы приехали посмотреть на них, у нас сегодня выходной", — отметила жительница Херсона Лидия.

Лидия из Херсона об отдыхе. Фото: Новини.LIVE

Безопасность для детей

Немало родителей в этом году сознательно корректируют свои планы относительно традиционного отдыха на открытых общественных пляжах. Из-за потенциальных рисков и вопросов общей безопасности на первое место выходит прагматичный расчет и забота о малышах. Оптимальной и гораздо более удобной альтернативой открытому морю горожане теперь считают современные аквапарки с контролируемой зоной отдыха. При этом ключевыми требованиями к таким развлекательным комплексам остаются идеальная чистота и высокий уровень сервиса.

"Выбираем Аркадию или Ланжерон. Учитываем чистоту и комфорт", — пояснила одесситка Вера.

Вера о чистоте пляжей. Фото: Новини.LIVE

Поездки к родственникам

Отдельные категории опрошенных связывают свои летние планы исключительно с возможностью найти свободное время в плотном рабочем графике. Вместо центральных многолюдных пляжей они отдают предпочтение тихим загородным зонам или частным секторам в пригороде. Чаще всего такие поездки организуют туда, где проживают близкие родственники, что позволяет совместить семейные встречи с безопасным отдыхом. Главным и фактически единственным критерием для таких поездок остается создание уютных и спокойных условий для детей.

"Когда будет время, поедем в Савиньон, потому что там живут родственники. Это единственный такой вариант отдыха. Чтобы детям было удобно — наверное, это и все, чем мы руководствуемся при выборе", — отметила жительница города Полина.

Полина об отдыхе с семьёй. Фото: Новини.LIVE

Настроения одесситов свидетельствуют о том, что море остается главным источником восстановления сил и эмоциональной перезагрузки. Однако подходы к организации отдыха летом 2026 года стали максимально прагматичными и осторожными. На первое место горожане и вынужденные переселенцы теперь ставят безопасность детей, чистоту мест отдыха и наличие базовой инфраструктуры, такой как удобные спуски и парковки. Те, кто не находит безопасных и комфортных условий на общественных пляжах, сознательно меняют свои привычки, выбирая альтернативу в виде аквапарков, загородных поездок или прогулок по зеленым зонам города.

Журналисты Новини.LIVE поинтересовались у одесситов и отдыхающих, не боятся ли они купаться в море в этом году. Ведь Чёрное море и так считалось одним из самых загрязнённых, а сейчас специалисты даже не могут дать прогнозов, сколько времени понадобится на его очистку. В свою очередь туристы, приехавшие в Одессу, уверены: все не так страшно, как может показаться на первый взгляд — вода прозрачная и чистая, значит, в ней можно купаться.

Также Новини.LIVE поинтересовались у одесситов о новых ценах на парковку и о том, какую сумму они считают приемлемой. Для большинства опрошенных сумма в 60 гривен за один час стоянки оказалась слишком высокой. Горожане подсчитали, что обычная прогулка или отдых на пляже с детьми длится не менее 3–4 часов, что автоматически обходится в две сотни гривен только за право оставить автомобиль.