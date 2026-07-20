Сиделка присвоила квартиру умершей в Одессе: подробности

Дом в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе раскрыли мошенническую схему, из-за которой наследница могла лишиться квартиры стоимостью 1,6 млн грн. К незаконному переоформлению недвижимости причастна сиделка умершей женщины. Суд уже наложил арест на квартиру, а подозреваемую взяли под стражу с правом внесения залога. Ей грозит лишение свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

Как действовала схема

По информации полиции, 54-летняя одесситка ухаживала за 73-летней одинокой женщиной. Она помогала ей по хозяйству, покупала продукты и лекарства, а впоследствии получила доступ к личным документам и документам на квартиру. Следователи установили, что после смерти пенсионерки женщина несколько дней не сообщала об этом правоохранителям. За это время, по версии следствия, она нашла сообщницу, внешне похожую на умершую владелицу жилья. Вместе они пришли к частному нотариусу, где женщина, выдавая себя за владелицу квартиры, подписала договор купли-продажи в пользу сиделки.

Правоохранители отмечают, что деньги за недвижимость фактически не передавались. Сумма была указана лишь в документах, чтобы создать впечатление законной сделки. Только после завершения всех нотариальных действий сиделка сообщила на спецлинию 102 о смерти своей подопечной.

Квартиру удалось спасти

О схеме стало известно, когда племянница умершей начала оформлять наследство. Она выяснила, что квартира уже зарегистрирована на другое лицо, после чего обратилась в полицию. Правоохранители не допустили перепродажи жилья. По данным следствия, подозреваемая уже оформила доверенность на сообщника, который должен был распоряжаться квартирой. Общая сумма ущерба, который могла понести наследница, составляет 1,6 млн грн.

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Что грозит

В ходе расследования следователи изъяли документы и провели экспертизы, которые, по их данным, подтвердили подделку документов и незаконность сделки. Суд наложил арест на квартиру.

Женщине сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в частности по мошенничеству в особо крупных размерах, хищению документов и подделке официальных документов. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 998 400 грн. Правоохранители продолжают устанавливать всех участников схемы.

Другие аферы с жильем

Отметим, что это не первый случай мошенничества с недвижимостью в Одесской области. Ранее правоохранители сообщили о масштабной схеме, связанной с реконструкцией казарм для военных. По данным следствия, директор строительной компании присвоил более 8,4 млн грн, выделенных на обустройство жилья для военнослужащих ВСУ и их семей. Мужчине сообщили о подозрении, ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе раскрыли мошенническую схему с завладением квартирой умершей женщины. Недвижимость в центре города оформили на вымышленное лицо и быстро продали. Из-за этого наследница лишилась имущества и понесла убытки на миллионы. Подозреваемому грозит длительное лишение свободы.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе раскрыли схему, в которой мужчина пытался завладеть чужой квартирой, инсценировав смерть владельца. Для этого он подделал документы и даже "оформил" кремацию. Речь идет о жилье в прибрежном районе стоимостью более 2 млн грн. Подозреваемого задержали, ему грозит тюремное заключение.