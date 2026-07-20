Доглядальниця привласнила квартиру померлої в Одесі: деталі

Будинок в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі викрили шахрайську схему, через яку спадкоємиця могла втратити квартиру вартістю 1,6 млн грн. До незаконного переоформлення нерухомості причетна доглядальниця померлої жінки. Суд уже наклав арешт на квартиру, а підозрювану взяли під варту з правом внесення застави. Їй загрожує позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

Як діяла схема

За інформацією поліції, 54-річна одеситка доглядала за 73-річною самотньою жінкою. Вона допомагала їй із побутом, купувала продукти та ліки, а згодом отримала доступ до особистих документів і документів на квартиру. Слідчі встановили, що після смерті пенсіонерки жінка кілька днів не повідомляла про це правоохоронців. За цей час, за версією слідства, вона знайшла спільницю, схожу зовні на померлу власницю житла. Разом вони прийшли до приватного нотаріуса, де жінка, видаючи себе за власницю квартири, підписала договір купівлі-продажу на користь доглядальниці.

Правоохоронці зазначають, що гроші за нерухомість фактично не передавалися. Сума була вказана лише в документах, щоб створити враження законної угоди. Лише після завершення всіх нотаріальних дій доглядальниця повідомила на спецлінію 102 про смерть своєї підопічної.

Квартиру вдалося врятувати

Про схему стало відомо, коли племінниця померлої почала оформлювати спадщину. Вона з'ясувала, що квартира вже зареєстрована на іншу особу, після чого звернулася до поліції. Правоохоронці не допустили перепродажу житла. За даними слідства, підозрювана вже оформила довіреність на спільника, який мав розпоряджатися квартирою. Загальна сума збитків, яких могла зазнати спадкоємиця, становить 1,6 млн грн.

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Що загрожує

Під час розслідування слідчі вилучили документи та провели експертизи, які, за їхніми даними, підтвердили підроблення документів і незаконність угоди. Суд арештував квартиру.

Жінці повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України, зокрема за шахрайство в особливо великих розмірах, викрадення документів і підроблення офіційних документів. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави 998 400 грн. Правоохоронці продовжують встановлювати всіх учасників схеми.

Інші афери з житлом

Зазначимо, це не перший випадок шахрайства з нерухомістю на Одещині. Раніше правоохоронці повідомили про масштабну схему під час реконструкції казарми для військових. За даними слідства, директор будівельної компанії привласнив понад 8,4 млн грн, виділених на облаштування житла для військовослужбовців ЗСУ та їхніх родин. Чоловіку повідомили про підозру, йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі викрили шахрайську схему із заволодінням квартирою померлої жінки. Нерухомість у центрі міста оформили на вигадану особу та швидко продали. Через це спадкоємиця втратила майно і зазнала мільйонних збитків. Підозрюваному загрожує тривале ув’язнення.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі викрили схему, в якій чоловік намагався заволодіти чужою квартирою через фальшиву смерть власника. Для цього він підробив документи та навіть "оформив" кремацію. Йдеться про житло в прибережному районі вартістю понад 2 млн грн. Підозрюваного затримали, йому загрожує ув’язнення.