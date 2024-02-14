Сколько стоят цветы на одесском "Привозе" в день влюбленных, есть ли ассортимент

Покупатель в цветочном магазине. Фото: Новини.LIVE

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

Цветы — один из главных атрибутов Дня влюбленных, без них этот праздник представить будет очень сложно. Вот только цены на букеты чаще растут как раз перед праздничными днями. Изменились ли цены у флористов и что предлагается покупателям?

Журналисты Новини.LIVE отправились на одесский "Привоз" и узнали, какие цветы сегодня пользуются спросом.

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"Привоз" — это не только пищевые продукты и одежда, но и цветы. Только здесь можно найти самые свежие и красивые розы, тюльпаны, ирисы. Выбор огромен, цены, как всегда, у всех разные — что называется, на любой кошелек. Продавцы с удовольствием соберут вам букет из выбранных цветов и, конечно, посоветуют, как лучше скомбинировать.

Прилавок с цветами на рынке. Фото: Новини.LIVE

Тюльпаны на одесском рынке. Фото: Новини.LIVE

Розы на одесском рынке. Фото: Новини.LIVE

Продавщица Татьяна уже не первый год работает с цветами. Говорит, цены к празднику не поднимают, понимают — сейчас всем трудно. От ассортимента в магазине глаза разбегаются.

"У нас есть красивый тюльпан и шикарная роза, на них высокий спрос. Больше всего сейчас в тренде французская роза. Берут преимущественно уже собранные букеты. Цветы у нас как украинские, так и из Эквадора. Предпочитают чаще зарубежную розу, поскольку она дольше сохраняется", — отмечает продавец Татьяна.

Продавец цветов Татьяна. Фото: Новини.LIVE

Розы в цветочном магазине. Фото: Новини.LIVE

Тюльпаны — от 30 до 40 грн/шт.

Розы — от 60 до 160 грн/шт., все зависит от ее высоты.

Гвоздика — 52 грн/шт.

Калла белая— 101 грн/шт.

Фрезия — 101 грн/шт.

Гербера — 62 грн/шт.

Хризантемы — от 148 грн за веточку.

Ирис — 67 грн/шт.

Евстома — 155 грн за веточку.

Альстромерия — 94 грн/шт.

Также есть уже готовые букеты, стартуют они от 400 гривен. Все зависит от цветов, которые в нем. Любителям маленьких и аккуратных композиций в корзине тоже есть что предложить. Стоимость от 300 гривен и выше.

Букеты в корзинах. Фото: Новини.LIVE

Букеты цветов в магазине. Фото: Новини.LIVE

Цены в интернете

Если нет возможности приехать на "Привоз", всегда можно заказать цветы в интернет-магазине. Выбор там также большой, даже скидки предлагают. Там же можно купить мягкие игрушки вместе с букетом. Стоимость начинается с 1300 гривен.

Цена букетов в интернет-магазине. Фото: скриншот сайта

Цена букетов в интернет-магазине. Фото: скриншот сайта

Стоимость цветов в горшках

А если хочется, чтобы ваш подарок долго радовал глаз, стоит задуматься о цветке в горшке. Каком именно, зависит от вашего бюджета, ну и, конечно же, предпочтений. Цены тоже разные:

Орхидея — от 450 грн.

Азалия — 645 грн.

Антуриум — 830 грн.

Гиацинт — 284 грн.

Бегония — 544 грн.

Роза — от 530 грн.

Цветы в горшках. Фото: Скрин сайта

Цветы в горшках. Фото: скриншот сайта

Одесситы не скупятся

Одесситы знают — экономить на цветах нельзя, ведь хорошее настроение второй половины дорогого стоит. Так, Михаил взял букетик из белых тюльпанов своей любимой девушке.

"Цен я толком не знаю, но вот взял тюльпаны. Вроде бы приемлемая стоимость", — говорит Михаил.

Михаил с девушкой. Фото: Новини.LIVE

Цветы на рынке. Фото: Новини.LIVE

А вот Александр не поскупился сразу на два букета, тем более что у него, можно сказать, двойной праздник. Так что цветы будут просто как дополнение.

"У меня дочь приезжает из Европы. Буду встречать ее с цветами. А второй букет — жене", — признался Александр.

Одессит Александр с цветами. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на то, что День святого Валентина у нас — довольно молодой праздник, ведь его стали отмечать не так давно, он пришелся по душе одесситам. А судя по ассортименту на рынке "Привоз", без цветов никто не останется.