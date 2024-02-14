Сколько стоят цветы на одесском "Привозе" в день влюбленных, есть ли ассортимент

Цветы на День влюбленных — какая цена на одесском Привозе
Цветы — один из главных атрибутов Дня влюбленных, без них этот праздник представить будет очень сложно. Вот только цены на букеты чаще растут как раз перед праздничными днями. Изменились ли цены у флористов и что предлагается покупателям?
Журналисты Новини.LIVE отправились на одесский "Привоз" и узнали, какие цветы сегодня пользуются спросом.
Цветы на любой вкус
"Привоз" — это не только пищевые продукты и одежда, но и цветы. Только здесь можно найти самые свежие и красивые розы, тюльпаны, ирисы. Выбор огромен, цены, как всегда, у всех разные — что называется, на любой кошелек. Продавцы с удовольствием соберут вам букет из выбранных цветов и, конечно, посоветуют, как лучше скомбинировать.
Продавщица Татьяна уже не первый год работает с цветами. Говорит, цены к празднику не поднимают, понимают — сейчас всем трудно. От ассортимента в магазине глаза разбегаются.
"У нас есть красивый тюльпан и шикарная роза, на них высокий спрос. Больше всего сейчас в тренде французская роза. Берут преимущественно уже собранные букеты. Цветы у нас как украинские, так и из Эквадора. Предпочитают чаще зарубежную розу, поскольку она дольше сохраняется", — отмечает продавец Татьяна.
- Тюльпаны — от 30 до 40 грн/шт.
- Розы — от 60 до 160 грн/шт., все зависит от ее высоты.
- Гвоздика — 52 грн/шт.
- Калла белая— 101 грн/шт.
- Фрезия — 101 грн/шт.
- Гербера — 62 грн/шт.
- Хризантемы — от 148 грн за веточку.
- Ирис — 67 грн/шт.
- Евстома — 155 грн за веточку.
- Альстромерия — 94 грн/шт.
Также есть уже готовые букеты, стартуют они от 400 гривен. Все зависит от цветов, которые в нем. Любителям маленьких и аккуратных композиций в корзине тоже есть что предложить. Стоимость от 300 гривен и выше.
Цены в интернете
Если нет возможности приехать на "Привоз", всегда можно заказать цветы в интернет-магазине. Выбор там также большой, даже скидки предлагают. Там же можно купить мягкие игрушки вместе с букетом. Стоимость начинается с 1300 гривен.
Стоимость цветов в горшках
А если хочется, чтобы ваш подарок долго радовал глаз, стоит задуматься о цветке в горшке. Каком именно, зависит от вашего бюджета, ну и, конечно же, предпочтений. Цены тоже разные:
- Орхидея — от 450 грн.
- Азалия — 645 грн.
- Антуриум — 830 грн.
- Гиацинт — 284 грн.
- Бегония — 544 грн.
- Роза — от 530 грн.
Одесситы не скупятся
Одесситы знают — экономить на цветах нельзя, ведь хорошее настроение второй половины дорогого стоит. Так, Михаил взял букетик из белых тюльпанов своей любимой девушке.
"Цен я толком не знаю, но вот взял тюльпаны. Вроде бы приемлемая стоимость", — говорит Михаил.
А вот Александр не поскупился сразу на два букета, тем более что у него, можно сказать, двойной праздник. Так что цветы будут просто как дополнение.
"У меня дочь приезжает из Европы. Буду встречать ее с цветами. А второй букет — жене", — признался Александр.
Несмотря на то, что День святого Валентина у нас — довольно молодой праздник, ведь его стали отмечать не так давно, он пришелся по душе одесситам. А судя по ассортименту на рынке "Привоз", без цветов никто не останется.
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