Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Цветы на День влюбленных — какая цена на одесском Привозе arrow

Цветы на День влюбленных — какая цена на одесском Привозе

14 февраля 2024 07:40
fcc7ef33-f2a5-4b2e-4f53-5dc6f8260f00 - Виктор Бабаенко
Виктор Бабаенко
Главный редактор Одесской редакции
Сколько стоят цветы на одесском "Привозе" в день влюбленных, есть ли ассортимент
Покупатель в цветочном магазине. Фото: Новини.LIVE
fcc7ef33-f2a5-4b2e-4f53-5dc6f8260f00 - Виктор Бабаенко
Виктор Бабаенко
Главный редактор Одесской редакции

Цветы — один из главных атрибутов Дня влюбленных, без них этот праздник представить будет очень сложно. Вот только цены на букеты чаще растут как раз перед праздничными днями. Изменились ли цены у флористов и что предлагается покупателям?

Журналисты Новини.LIVE отправились на одесский "Привоз" и узнали, какие цветы сегодня пользуются спросом.

Читайте также:

Цветы на любой вкус

"Привоз" — это не только пищевые продукты и одежда, но и цветы. Только здесь можно найти самые свежие и красивые розы, тюльпаны, ирисы. Выбор огромен, цены, как всегда, у всех разные — что называется, на любой кошелек. Продавцы с удовольствием соберут вам букет из выбранных цветов и, конечно, посоветуют, как лучше скомбинировать.

Цветы на день влюбленных — какая цена на одесском Привозе?
Прилавок с цветами на рынке. Фото: Новини.LIVE
Цветы на день влюбленных — какая цена на одесском Привозе?
Тюльпаны на одесском рынке. Фото: Новини.LIVE
Цветы на день влюбленных — какая цена на одесском Привозе?
Розы на одесском рынке. Фото: Новини.LIVE

Продавщица Татьяна уже не первый год работает с цветами. Говорит, цены к празднику не поднимают, понимают — сейчас всем трудно. От ассортимента в магазине глаза разбегаются.

"У нас есть красивый тюльпан и шикарная роза, на них высокий спрос. Больше всего сейчас в тренде французская роза. Берут преимущественно уже собранные букеты. Цветы у нас как украинские, так и из Эквадора. Предпочитают чаще зарубежную розу, поскольку она дольше сохраняется", — отмечает продавец Татьяна.

Цветы на день влюбленных — какая цена на одесском Привозе?
Продавец цветов Татьяна. Фото: Новини.LIVE
Цветы на день влюбленных — какая цена на одесском Привозе?
Розы в цветочном магазине. Фото: Новини.LIVE
  • Тюльпаны — от 30 до 40 грн/шт.
  • Розы — от 60 до 160 грн/шт., все зависит от ее высоты.
  • Гвоздика — 52 грн/шт.
  • Калла белая— 101 грн/шт.
  • Фрезия — 101 грн/шт.
  • Гербера — 62 грн/шт.
  • Хризантемы — от 148 грн за веточку.
  • Ирис — 67 грн/шт.
  • Евстома — 155 грн за веточку.
  • Альстромерия — 94 грн/шт.

Также есть уже готовые букеты, стартуют они от 400 гривен. Все зависит от цветов, которые в нем. Любителям маленьких и аккуратных композиций в корзине тоже есть что предложить. Стоимость от 300 гривен и выше.

Цветы на день влюбленных — какая цена на одесском Привозе?
Букеты в корзинах. Фото: Новини.LIVE
Цветы на день влюбленных — какая цена на одесском Привозе?
Букеты цветов в магазине. Фото: Новини.LIVE

Цены в интернете

Если нет возможности приехать на "Привоз", всегда можно заказать цветы в интернет-магазине. Выбор там также большой, даже скидки предлагают. Там же можно купить мягкие игрушки вместе с букетом. Стоимость начинается с 1300 гривен.

Цветы на день влюбленных — какая цена на одесском Привозе?
Цена букетов в интернет-магазине. Фото: скриншот сайта
Цветы на день влюбленных — какая цена на одесском Привозе?
Цена букетов в интернет-магазине. Фото: скриншот сайта

Стоимость цветов в горшках

А если хочется, чтобы ваш подарок долго радовал глаз, стоит задуматься о цветке в горшке. Каком именно, зависит от вашего бюджета, ну и, конечно же, предпочтений. Цены тоже разные:

  • Орхидея — от 450 грн.
  • Азалия — 645 грн.
  • Антуриум — 830 грн.
  • Гиацинт — 284 грн.
  • Бегония — 544 грн.
  • Роза — от 530 грн.
Цветы на день влюбленных - какая цена на одесском Привозе - фото 10
Цветы в горшках. Фото: Скрин сайта
Цветы на день влюбленных - какая цена на одесском Привозе - фото 11
Цветы в горшках. Фото: скриншот сайта

Одесситы не скупятся

Одесситы знают — экономить на цветах нельзя, ведь хорошее настроение второй половины дорогого стоит. Так, Михаил взял букетик из белых тюльпанов своей любимой девушке.

"Цен я толком не знаю, но вот взял тюльпаны. Вроде бы приемлемая стоимость", — говорит Михаил.

Цветы на день влюбленных - какая цена на одесском Привозе - фото 12
Михаил с девушкой. Фото: Новини.LIVE
Цветы на день влюбленных - какая цена на одесском Привозе - фото 13
Цветы на рынке. Фото: Новини.LIVE

А вот Александр не поскупился сразу на два букета, тем более что у него, можно сказать, двойной праздник. Так что цветы будут просто как дополнение.

"У меня дочь приезжает из Европы. Буду встречать ее с цветами. А второй букет — жене", — признался Александр.

Цветы на день влюбленных - какая цена на одесском Привозе - фото 14
Одессит Александр с цветами. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на то, что День святого Валентина у нас — довольно молодой праздник, ведь его стали отмечать не так давно, он пришелся по душе одесситам. А судя по ассортименту на рынке "Привоз", без цветов никто не останется.

Одесса
праздники
рынок
цветы
Новости Одессы
цены
День влюбленных
продажа
цветы в вазонах

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

Актуальное по теме