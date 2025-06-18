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Главная Одесса Лето вступает в права — прогноз погоды в Одессе на завтра

Лето вступает в права — прогноз погоды в Одессе на завтра

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Дата публикации 18 июня 2025 16:47
Прогноз погоды в Одессе на завтра, 19 июня - что обещают синоптики Гидрометцентра
На одесском побережье. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Ключові моменти Погода в Одессе Погода в Одесской области

Завтра, в четверг, 19 июня, в Одессе будет переменная облачность, однако осадков синоптики не обещают. Кроме того, днем значительно потеплеет — температура воздуха прогнозируется в районе +30°C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Завтра в Одессе будет переменная облачность, однако существенных осадков синоптики не прогнозируют. Ветер ожидается северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +17...+19 °C, а уже днем потеплеет до +27...+29 °C.

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Погода в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Одесскую область также ожидает переменная облачность, однако существенных осадков не должно быть. Ветер завтра прогнозируют северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +14...+19 °C, а днем — от +27 °C до +32 °C. На автодорогах региона обещают хорошую видимость.

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Погода в Одесской области. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о том, когда в Украине ощутимо потеплеет. А также о том, что синоптики прогнозируют довольно жаркое лето.

погода Одесса Одесская область Новости Одессы прогноз погоды
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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