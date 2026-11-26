Многоквартирный дом в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVЕ

В Одессе раскрыли попытку незаконного завладения дорогой недвижимостью. 45-летний мужчина с помощью поддельных документов выдавал себя за владельца чужой квартиры. Речь идет о жилье в Приморском районе стоимостью почти 5,5 миллиона гривен. Однако завершить мошенническую сделку ему помешали правоохранители.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

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Присвоение квартиры

По данным следствия, преступную схему мужчина организовал в ноябре 2022 года вместе с неустановленными сообщниками. Их целью стала квартира в Приморском районе Одессы, принадлежащая 42-летнему иностранцу. Чтобы завладеть недвижимостью, стоимость которой составляет почти 5,5 миллиона гривен, фигурант решил использовать поддельные документы.

Для этого одессит передал сообщникам свои фотографии. Они изготовили поддельный паспорт с вклеенной фотографией мужчины, а также карточку налогоплательщика на имя настоящего владельца квартиры. После этого фигурант выдавал себя за владельца недвижимости и обратился к нотариусу. Там он оформил доверенность на другое лицо, которое должно было получить возможность в дальнейшем распоряжаться чужой квартирой. Таким образом мужчина пытался создать видимость законности своих действий.

Однако довести задуманное до конца ему не удалось. Правоохранители раскрыли схему и задокументировали противоправную деятельность участников.

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Какое наказание грозит фигуранту

Следователи сообщили 45-летнему одесситу о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Ему инкриминируют подделку официальных документов по предварительному сговору группой лиц, использование заведомо поддельных документов, а также покушение на мошенничество в особо крупных размерах в условиях военного положения. За содеянное мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В настоящее время досудебное расследование продолжается. Полицейские устанавливают все обстоятельства преступления и других лиц, которые могут быть причастны к этой афере.

Подобные случаи

Ранее в Одессе правоохранители уже раскрывали похожие схемы незаконного присвоения жилья. В одном из таких случаев 54-летняя женщина, ухаживавшая за одинокой 73-летней пенсионеркой, после её смерти решила завладеть квартирой стоимостью 1,6 миллиона гривен. По версии следствия, она привлекла сообщницу, внешне похожую на умершую владелицу недвижимости. Та выдала себя за пенсионерку и подписала у нотариуса договор купли-продажи квартиры в пользу сиделки.

О смерти пенсионерки подозреваемая сообщила правоохранителям только после переоформления жилья. Схема была раскрыта, когда племянница умершей начала оформлять наследство и выяснила, что квартира уже зарегистрирована на другое лицо. Правоохранители остановили дальнейшее отчуждение недвижимости, а суд наложил на нее арест. Ухаживающей сообщили о подозрении, ее взяли под стражу с правом внесения залога в размере почти миллиона гривен.

Отметим, что мы писали о том, что в Одессе раскрыли мошенническую схему по завладению квартирой умершей женщины. Недвижимость в центре города оформили на вымышленное лицо и быстро продали. Из-за этого наследница лишилась имущества и понесла убытки на миллионы. Подозреваемому грозит длительное лишение свободы.

Также мы сообщали, что в Одессе раскрыли схему, в которой мужчина пытался завладеть чужой квартирой, инсценировав смерть владельца. Для этого он подделал документы и даже "оформил" кремацию. Речь идет о жилье в прибрежном районе стоимостью более 2 млн грн. Подозреваемого задержали, ему грозит тюремное заключение.