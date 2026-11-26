Багатоквартирний будинок в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVЕ

В Одесі викрили спробу незаконно заволодіти дорогою нерухомістю. 45-річний чоловік за допомогою підроблених документів видавав себе за власника чужої квартири. Йдеться про житло в Приморському районі вартістю майже 5,5 мільйона гривень. Однак завершити шахрайську оборудку йому завадили правоохоронці.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

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Привласнення квартири

За даними слідства, злочинну схему чоловік організував у листопаді 2022 року разом із невстановленими спільниками. Їхньою ціллю стала квартира в Приморському районі Одеси, яка належить 42-річному іноземцю. Щоб заволодіти нерухомістю, вартість якої становить майже 5,5 мільйона гривень, фігурант вирішив використати фальшиві документи.

Для цього одесит передав спільникам власні фотографії. Вони виготовили підроблений паспорт із вклеєним знімком чоловіка, а також картку платника податків на ім’я справжнього власника квартири. Після цього фігурант видавав себе за господаря нерухомості та звернувся до нотаріуса. Там він оформив довіреність на іншу особу, яка мала отримати можливість надалі розпоряджатися чужою квартирою. Таким чином чоловік намагався створити видимість законності своїх дій.

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Однак довести задумане до кінця йому не вдалося. Правоохоронці викрили схему та задокументували протиправну діяльність учасників.

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Яке покарання загрожує фігуранту

Слідчі повідомили 45-річному одеситу про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Йому інкримінують підроблення офіційних документів за попередньою змовою групою осіб, використання завідомо підроблених документів, а також замах на шахрайство в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану. За скоєне чоловікові загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють усі обставини злочину та інших осіб, які можуть бути причетними до оборудки.

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Подібні випадки

Раніше в Одесі правоохоронці вже викривали схожі схеми незаконного привласнення житла. В одному з таких випадків 54-річна жінка, яка доглядала за самотньою 73-річною пенсіонеркою, після її смерті вирішила заволодіти квартирою вартістю 1,6 мільйона гривень. За версією слідства, вона залучила спільницю, зовні схожу на померлу власницю нерухомості. Та видала себе за пенсіонерку та підписала в нотаріуса договір купівлі-продажу квартири на користь доглядальниці.

Про смерть пенсіонерки підозрювана повідомила правоохоронців лише після переоформлення житла. Схему викрили, коли племінниця померлої почала оформлювати спадщину та з'ясувала, що квартира вже зареєстрована на іншу особу. Правоохоронці зупинили подальше відчуження нерухомості, а суд наклав на неї арешт. Доглядальниці повідомили про підозру, її взяли під варту з правом внесення застави майже мільйон гривень.

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Зазначимо, ми писали, що в Одесі викрили шахрайську схему із заволодінням квартирою померлої жінки. Нерухомість у центрі міста оформили на вигадану особу та швидко продали. Через це спадкоємиця втратила майно і зазнала мільйонних збитків. Підозрюваному загрожує тривале ув’язнення.

Також ми повідомляли, що в Одесі викрили схему, в якій чоловік намагався заволодіти чужою квартирою через фальшиву смерть власника. Для цього він підробив документи та навіть "оформив" кремацію. Йдеться про житло в прибережному районі вартістю понад 2 млн грн. Підозрюваного затримали, йому загрожує ув’язнення.