Малореалистично: Буданов о восстановлении Керченского моста зимой
Восстановить Керченский мост зимой вряд ли удастся. Проведению восстановительных работ могут помешать погодные условия, в частности штормы и волнение на море.
Об этом на мероприятии "Диалог ради единства" сообщил в комментарии корреспондентке Новини.LIVE Галине Остаповец руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов.
Восстановят ли Керченский мост весной
По мнению главы Офиса президента Украины, говорить о том, смогут ли россияне весной реконструировать поврежденный Керченский мост, пока рано.
"Смогут ли они (россияне, — Ред.) быстро начать этот процесс (восстановление моста, — Ред.), скажем так, с весны? До этого еще очень далеко, и непонятно, что будет в тот момент", — отметил Буданов.
Ранее Новини.LIVE со ссылкой на пресс-секретаря УДА "Юг" Сергея Братчука сообщал о последствиях удара по Керченскому мосту в ночь на 17 ноября. Конструкция частично обрушилась в воду. Движение по путепроводу остановили.
Также мы со ссылкой на спикера ВМС ВС Украины Дмитрия Плетенчука писали, что в результате повреждения Керченского моста движение через Керченский пролив фактически остановилось. Оккупантам теперь сложнее маневрировать в море. В то же время угроза со стороны морской акватории сохраняется: из бухты в Новороссийске вышли подводные лодки, которые наносят ракетные удары по Украине.