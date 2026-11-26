Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Восстановить Керченский мост зимой вряд ли удастся. Проведению восстановительных работ могут помешать погодные условия, в частности штормы и волнение на море.

Об этом на мероприятии "Диалог ради единства" сообщил в комментарии корреспондентке Новини.LIVE Галине Остаповец руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов.

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Восстановят ли Керченский мост весной

По мнению главы Офиса президента Украины, говорить о том, смогут ли россияне весной реконструировать поврежденный Керченский мост, пока рано.

"Смогут ли они (россияне, — Ред.) быстро начать этот процесс (восстановление моста, — Ред.), скажем так, с весны? До этого еще очень далеко, и непонятно, что будет в тот момент", — отметил Буданов.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на пресс-секретаря УДА "Юг" Сергея Братчука сообщал о последствиях удара по Керченскому мосту в ночь на 17 ноября. Конструкция частично обрушилась в воду. Движение по путепроводу остановили.

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Также мы со ссылкой на спикера ВМС ВС Украины Дмитрия Плетенчука писали, что в результате повреждения Керченского моста движение через Керченский пролив фактически остановилось. Оккупантам теперь сложнее маневрировать в море. В то же время угроза со стороны морской акватории сохраняется: из бухты в Новороссийске вышли подводные лодки, которые наносят ракетные удары по Украине.