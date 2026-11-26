Керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Відновити Керченський міст узимку вдасться навряд чи. Проведенню відновлювальних робіт можуть завадити погодні умови, зокрема шторми та хвилювання на морі.

Про це на заході "Діалог заради єдності" повідомив у коментарі кореспондентці Новини.LIVE Галині Остаповець керівник Офісу президента України Кирило Буданов.

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Чи відновлять Керченський міст навесні

На думку очільника Офісу президента України, говорити про те, чи зможуть росіяни навесні відреконструювати пошкоджений Керченський міст, поки що зарано.

"Чи зможуть вони (росіяни, — Ред.) розпочати швидко цей процес (відновлення мосту, — Ред.), скажемо так, із весни? Дуже далеко до цього, і незрозуміло, що буде в той момент", — зазначив Буданов.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на речника УДА "Південь" Сергія Братчука повідомляв про наслідки удару по Керченському мосту в ніч проти 17 листопада. Конструкція частково обвалилася у воду. Рух шляхопроводом зупинили.

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Також ми з посиланням на речника ВМС ЗС України Дмитра Плетенчука писали, що внаслідок пошкодження Керченського мосту рух через Керченський протоку фактично зупинився. Окупантам тепер складніше маневрувати в морі. Водночас загроза з морської акваторії зберігається: із бухти в Новоросійську вийшли підводні човни, які завдають по Україні ракетних ударів.