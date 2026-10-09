Молдова требует вывода российских войск из Приднестровья

Парламент Республики Молдова. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Российское посольство в Кишиневе заявило, что в Евросоюзе якобы соглашаются с присутствием российских войск в Приднестровье. В Молдове отвергли такую интерпретацию слов представительницы ЕС Каи Каллас. Вице-премьер по вопросам реинтеграции Валериу Киверь подчеркнул, что заявления Брюсселя не узаконивают присутствие российских военных. Он также напомнил об обязательстве России вывести войска с территории страны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на молдавские СМИ.

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Заявление Молдовы

Вице-премьер по вопросам реинтеграции Валериу Киверь прокомментировал заявление российского посольства от 7 октября. Дипломаты РФ пришли к выводу, что Евросоюз якобы признает законность пребывания российских войск в Приднестровье. Основанием для этого послужили слова вице-президента Европейской комиссии Каи Каллас. После заседания Совета ассоциации "Молдова — ЕС" в Брюсселе 5 октября она заявила, что Приднестровье не станет препятствием на европейском пути Молдовы.

Киверь подчеркнул, что российская сторона неверно истолковала заявление ЕС и использовала его в пропагандистских целях.

"Напротив, в Брюсселе заявили, что нынешнюю ситуацию не признают, а продвижение Молдовы по пути европейской интеграции создаст более устойчивую и значительно более привлекательную основу для реинтеграции страны", — подчеркнул вице-премьер.

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Вывод российских войск

Киверь также призвал не путать российское военное присутствие с миротворческой миссией. Он напомнил, что Россия обязалась вывести войска из Приднестровья еще в 1999 году во время саммита ОБСЕ в Стамбуле. По словам вице-премьера, Россия пытается оправдать пребывание своих военных соглашением 1992 года о принципах мирного урегулирования конфликта в Приднестровье.

В то же время Киверь заявил, что российское военное присутствие не имеет законных оснований. Он также раскритиковал работу так называемой миротворческой миссии, отметив, что она фактически превратилась в механизм разделения страны.

"Мы продолжаем настаивать на выводе этих сил из Молдовы", — заявил вице-премьер.

Что заявили в посольстве РФ

Ранее российское посольство в Кишиневе утверждало, что слова Каи Каллас свидетельствуют о согласии Брюсселя с пребыванием российских войск в Приднестровье. Дипломаты также назвали их гарантом стабильности в регионе. Однако в Молдове подчеркивают, что отсутствие препятствий для европейской интеграции страны не означает признания российского военного присутствия законным.

Склады в Колбасной

Отметим, что Молдова продолжает требовать вывода российских войск из Приднестровья и демилитаризации региона. В Кишиневе подчеркивают, что российское военное присутствие и склады боеприпасов в Колбасной представляют угрозу безопасности независимо от количества вооружения. Вице-премьер Валериу Киверь отметил, что решать этот вопрос нужно ответственно, привлекая международных партнеров.

В то же время Молдова не рассчитывает на возобновление переговоров в формате "5+2", который в настоящее время не функционирует. Вместо этого Кишинев планирует использовать прямой диалог с Тирасполем и готовить государственные институты, экономику и инфраструктуру к будущей реинтеграции Приднестровья.

Как сообщали Новини.LIVE, Приднестровье остается одним из направлений, за которым украинские военные внимательно следят из-за присутствия там российских сил. Украинская разведка круглосуточно следит за ситуацией в регионе. Военные РФ там напуганы и не демонстрируют готовности к серьёзному противостоянию.

Также Новини.LIVE писали, что Россия может разместить ретрансляторы на территории Приднестровья, чтобы усилить возможности ударных беспилотников. Такая версия пока не имеет физического подтверждения. В то же время появление такого оборудования может повлиять на движение дронов и точность их наведения. Под угрозой может оказаться и Одесская область.