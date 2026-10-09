Молдова вимагає вивести російські війська з Придністров’я

Парламент Республіки Молдова. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Російське посольство в Кишиневі заявило, що в Євросоюзі нібито погоджуються з перебуванням російських військ у Придністров’ї. У Молдові відкинули таке трактування слів представниці ЄС Каї Каллас. Віцепрем’єр з питань реінтеграції Валеріу Киверь наголосив, що заяви Брюсселя не легалізують присутність російських військових. Він також нагадав про зобов’язання Росії вивести війська з території країни.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на молдавські ЗМІ.

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Заява Молдови

Віцепрем’єр з питань реінтеграції Валеріу Киверь прокоментував заяву російського посольства від 7 жовтня. Дипломати РФ зробили висновок, що Євросоюз нібито визнає законність перебування російських військ у Придністров’ї. Підставою для цього стали слова віцепрезидентки Європейської комісії Каї Каллас. Після засідання Ради асоціації Молдова — ЄС у Брюсселі 5 жовтня вона заявила, що Придністров’я не стане перешкодою на європейському шляху Молдови.

Киверь наголосив, що російська сторона неправильно витлумачила заяву ЄС і використала її для пропаганди.

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"Навпаки, у Брюсселі сказали, що нинішню ситуацію не визнають, а просування Молдови шляхом європейської інтеграції створить стійкішу та значно привабливішу основу для реінтеграції країни", — підкреслив віцепрем’єр.

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Виведення російських військ

Киверь також закликав не плутати російську військову присутність із миротворчою місією. Він нагадав, що Росія зобов’язалася вивести війська з Придністров’я ще 1999 року під час саміту ОБСЄ у Стамбулі. За словами віцепрем’єра, Росія намагається виправдати перебування своїх військових угодою 1992 року про принципи мирного врегулювання конфлікту в Придністров’ї.

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Водночас Киверь заявив, що російська військова присутність не має законних підстав. Він також розкритикував роботу так званої миротворчої місії, зазначивши, що вона фактично перетворилася на механізм розділення країни.

"Ми продовжуємо наполягати на виведенні цих сил із Молдови", — заявив віцепрем’єр.

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Що заявили в посольстві РФ

Раніше російське посольство в Кишиневі стверджувало, що слова Каї Каллас свідчать про згоду Брюсселя з перебуванням російських військ у Придністров’ї. Дипломати також назвали їх гарантом стабільності в регіоні. Однак у Молдові наголошують, що відсутність перешкод для європейської інтеграції країни не означає визнання російської військової присутності законною.

Склади в Колбасній

Зазначимо, Молдова продовжує вимагати виведення російських військ із Придністров’я та демілітаризації регіону. У Кишиневі наголошують, що російська військова присутність і склади боєприпасів у Колбасній становлять загрозу безпеці незалежно від кількості озброєння. Віцепрем’єр Валеріу Киверь зазначив, що вирішувати це питання потрібно відповідально, залучаючи міжнародних партнерів.

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Водночас Молдова не розраховує на відновлення переговорів у форматі "5+2", який нині не працює. Натомість Кишинів планує використовувати прямий діалог із Тирасполем і готувати державні інституції, економіку та інфраструктуру до майбутньої реінтеграції Придністров’я.

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Як повідомляли Новини.LIVE, Придністров’я залишається одним із напрямків, який українські військові уважно відстежують через присутність там російських сил. Українська розвідка цілодобово стежить за ситуацією в регіоні. Військові РФ там налякані та не демонструють готовності до серйозного протистояння.

Також Новини.LIVE писали, що Росія може розмістити ретранслятори на території Придністров’я, щоб посилити можливості ударних безпілотників. Така версія поки не має фізичного підтвердження. Водночас поява такого обладнання може вплинути на рух дронів і точність їхнього наведення. Під загрозою може опинитися й Одещина.