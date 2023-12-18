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Массовые отключения — одесситы до вечера остались без света

18 декабря 2023 12:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Массовые отключения — одесситы до вечера остались без света
Проверка счетчика со свечой. Фото: Радио Свобода
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 18 декабря, тысячи одесситов остались без света. Энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на сетях, электроснабжение в дома горожан обещают вернуть до 18:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где нет света

Северный РЭС:

  • ул. Хуторская, 15-63,
  • ул. Ак. Панкратовой, 1-31,
  • ул. Круговая, 10Б-50Б,
  • ул. Хавкина, 1-31,
  • ул. Геологическая, 9, 9А, 23А,
  • ул. Степная, 1-31,
  • ул. Ат. Головатого, 79-109, 24-154,
  • ул. Петренко, 21
  • ул. Черноморского казачества, 56-70, 71-135, 1А, 2А, 3А, 4А,
  • ул. Наливная,
  • ул. Ат. Чепиги, 33, 35, 83, 104,
  • ул. Химическая, 200-216.

Центральный РЭС:

  • ул. Тираспольская, 2-8,
  • ул. Старопортофранковская, 28, 30,
  • ул. Мечникова, 56-74А,
  • ул. Раскидайловская,1,
  • ул. В. Арнаутская, 21-37, 16,
  • ул. Канатная, 55-65, 60-68,
  • ул. М.Арнаутская, 30,
  • ул. Отрадная, 4-12, 5-9,
  • ул. Жуковского, 19-23, 26,
  • ул. Екатерининская, 35,
  • ул. Амурская, 5/2,
  • ул. Уютная,1,12,
  • ул. Ясная — все дома.

Южный РЭС:

  • ул. Симоненко, 1-11,
  • пер. Загородний, 9,
  • ул. Каманина, 1-13, 2-14,
  • ул. Леваневского, 9-43, 16-42,
  • ул. Литературная, 1, 21,
  • ул. Фонтанская дор., 69, 69/2, 12,
  • пер. Компасный, 1-17, 2-16.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, что похолодание увеличило нагрузку на энергосистему, а это вносит изменения в особенности потребления электроэнергии. Летом нужно было максимально экономить свет после 19:00. Теперь же самые критические часы несколько сместились.

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