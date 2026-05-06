Мэр Черноморска, что на Одесчине Василий Гуляев уходит в ряды ВСУ

Мэр Черноморска Василий Гуляев. Фото: Новини.LIVE

Городской голова Черноморска Одесской области Василий Гуляев заявил, что решил вступить в ряды Вооруженных сил Украины. Он подчеркнул, что не оставляет свою должность окончательно. По его словам, после службы он планирует вернуться к работе в городе. Также он отверг слухи о якобы увольнении или побеге.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на видеообращение Василия Гуляева.

Служба в ВСУ

В своем видеообращении от 6 мая Гуляев подчеркнул, что это его личный и взвешенный выбор. Он заверил горожан, что по закону его должность остается за ним, а пока он будет в армии, Черноморском будет заниматься его проверенная команда. Мэр также опроверг любые слухи о том, что он пытается "убежать" или уволиться из-за давления.

"Я принял решение уйти в Вооруженные силы Украины. Поверьте мне, это мое личное решение. Должность, пока я буду служить в ВСУ, остается за мной. В любое время, когда у меня закончится контракт или я вернусь, я вернусь в наш город работать", — заявил мэр.

Начало полномасштабной войны

Василий Гуляев вспомнил и о сложных временах в начале полномасштабного вторжения. Он напомнил жителям, как лично объявлял воздушные тревоги в течение первых месяцев, чтобы люди чувствовали присутствие власти. Также он призвал защитников возвращаться живыми к своим семьям и выразил уверенность в будущем страны.

"Мы будем жить в Европе, мы будем работать, наш город — особый город, и после победы он зацветет, засияет еще лучше, чем сегодня", — подытожил он.

Что известно о Василии Гуляеве

Василий Гуляев родился в Одесской области и прошел путь от водителя и предпринимателя до политика национального уровня. Свою карьеру в местном самоуправлении он начал в 2006 году как председатель Молодежненского сельского совета. В 2014 году он стал народным депутатом Украины, а в 2020 году выиграл выборы на должность городского головы Черноморска.

Имеет высшее образование в области пищевых технологий. Интересно, что нынешний опыт в ВСУ не будет для него первым. Он уже проходил службу в армии в 80-х годах.

