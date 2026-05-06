Мер Чорноморська, що на Одещині Василь Гуляєв йде до лав ЗСУ

Мер Чорноморська Василь Гуляев. Фото: Новини.LIVE

Міський голова Чорноморська Одеської області Василь Гуляєв заявив, що вирішив долучитися до лав Збройних сил України. Він наголосив, що не залишає свою посаду остаточно. За його словами, після служби він планує повернутися до роботи в місті. Також він відкинув чутки про нібито звільнення або втечу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на відеозвернення Василя Гуляєва.

Служба в ЗСУ

У своєму відеозверненні від 6 травня Гуляєв підкреслив, що це його особистий і зважений вибір. Він запевнив містян, що за законом його посада залишається за ним, а поки він буде у війську, Чорноморськом опікуватиметься його перевірена команда. Мер також спростував будь-які чутки про те, що він намагається "втекти" чи звільнитися через тиск.

"Я прийняв рішення піти до Збройних сил України. Повірте мені, це моє особисте рішення. Посада, поки я служитиму у ЗСУ, залишається за мною. У будь-який час, коли в мене закінчиться контракт або я повернуся, я повернуся в наше місто працювати", — заявив мер.

Початок повномасштабної війни

Василь Гуляєв згадав і про складні часи на початку повномасштабного вторгнення. Він нагадав мешканцям, як особисто оголошував повітряні тривоги протягом перших місяців, аби люди відчували присутність влади. Також він закликав захисників повертатися живими до своїх родин і висловив упевненість у майбутньому країни.

"Ми житимемо в Європі, ми працюватимемо, наше місто — особливе місто, і після перемоги воно зацвіте, засяє ще краще, ніж сьогодні", — підсумував він.

Що відомо про Василя Гуляєва

Василь Гуляєв народився на Одещині та пройшов шлях від водія та підприємця до політика національного рівня. Свою кар'єру в місцевому самоврядуванні він розпочав у 2006 році як голова Молодіжненської сільської ради. У 2014 році він став народним депутатом України, а у 2020 році виграв вибори на посаду міського голови Чорноморська.

Має вищу освіту в галузі харчових технологій. Цікаво, що нинішній досвід у ЗСУ не буде для нього першим. Він уже проходив службу в армії у 80-х роках.

