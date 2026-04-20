В Одесі у власному авто знайшли мертвим депутата міськради

В Одесі у власному авто знайшли мертвим депутата міськради

Дата публікації: 20 квітня 2026 09:44
Депутат міськради Олександр Іваницький. Фото: Alexandr Ivanitsky/Facebook

В Одесі, сьогодні, 20 квітня, знайшли мертвим депутата міської ради. Тіло чоловіка виявили вранці у Приморському районі в автомобілі. Поліція перевіряє всі обставини події.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління Нацполіції Одещини.

Смерть депутата

Подія сталася 20 квітня в одному з районів Одеси. Перехожі повідомили про тіло чоловіка в автівці, припаркованій на вулиці. На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці попередньо встановили, що чоловік міг вкоротити собі віку, використавши вогнепальну зброю. Водночас остаточні висновки робитимуть після проведення всіх необхідних експертиз.

Наразі поліція вирішує питання щодо правової кваліфікації події та внесення даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розслідування триває.

Про кого йдеться

За неофіційною інформацією, йдеться про 51-річного депутата міськради Олександра Іваницького. Він представляв партію "Довіряй ділам" і очолював постійну комісію з питань житлово-комунального господарства. Іваницький був депутатом кількох скликань.

Читайте також:

Що відомо про Іваницького

Олександр Іваницький — депутат Одеської міської ради від партії "Довіряй ділам", очолював комісію з питань ЖКГ, екології та надзвичайних ситуацій. Раніше працював у місцевій владі: був головою Біляївської РДА, першим заступником голови Ренійської РДА та заступником мера Чорноморська. За освітою — інженер-будівельник і юрист, кандидат технічних наук.

Згідно з декларацією народного обранця — більшість активів родини була оформлена на дружину. У її власності перебували кілька квартир в Одесі, нежитлові приміщення, а також земельні ділянки. Окрім нерухомості, вона володіла частками у низці компаній та цінними паперами. У декларації також вказано транспорт — родина користувалася автомобілем, оформленим на дружину. Серед доходів зазначалися не лише заробітна плата, а й значні суми від продажу майна та корпоративних прав.

Як повідомляли Новини.LIVE, 29 березня 2026 року помер Володимир Комаров — актор, комік, музикант і багаторічний учасник легендарної студії "Маски". Він понад 40 років дарував людям сміх і тепло, створював власні проєкти, виступав на сцені та знімався у кіно. В останні роки працював екскурсоводом і відкривав Одесу туристам, а також займався виготовленням курильних люльок.

Також Новини.LIVE писали, що В Одесі помер Віллен Новак — режисер-постановник, народний артист України та член-кореспондент Національної академії мистецтв. Він понад півстоліття творив на Одеській кіностудії та виховав покоління українських кіномитців. Дату прощання повідомлять пізніше.

Одеса смерть місцеві депутати
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Долженко Катерина
