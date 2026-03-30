Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі пішов із життя відомий український режисер Віллен Новак

В Одесі пішов із життя відомий український режисер Віллен Новак

Ua ru
Дата публікації: 30 березня 2026 14:10
Віллен Новак. Фото: Одеська міська рада

В Одесі помер Віллен Новак – режисер-постановник, народний артист України та член-кореспондент Національної академії мистецтв. Він понад півстоліття творив на Одеській кіностудії та виховав покоління українських кіномитців. Дату прощання повідомлять пізніше.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Одеську міську раду.

Творчий шлях

Віллен Новак приїхав до Одеси після закінчення КДІТМ ім. Карпенка-Карого у 1971 році. Тут розпочав роботу на Одеській кіностудії та швидко здобув славу талановитого режисера. Дебютний фільм "Ринг" (1973) привернув увагу критиків та глядачів, започаткувавши багаторічну співпрацю з містом та студією.

Вплив на одеське кіно

Новак не лише творив у місті, а й активно підтримував молодих режисерів Одеси. Він керував творчими об’єднаннями на Одеській кіностудії, проводив майстер-класи та залишив у спадок легендарні роботи. Колеги згадують його як наставника, щиру та доброзичливу людину, для якої Одеса стала другим домом.

Фільми та нагороди

У Одеській студії Новак створив більшість своїх культових фільмів: "Вторгнення" (1980), "Гу-га" (1989), "Дике кохання" (1993), "Принцеса на бобах" (1997). Його стрічки здобували нагороди на національних і міжнародних кінофестивалях. Останній фільм "Чому я живий" (2021) також отримав престижні відзнаки, як в Україні, так і за кордоном.

Фільмографія:

  • "Ринг" (1973)
  • "Червоні дипкур'єри" (1977)
  • "Камертон" (1979, т/ф, 2 с.)
  • "Вторгнення" (1980)
  • "Третій вимір" (1981, т/ф, 3 с.)
  • "Дві версії одного зіткнення" (1985) 
  • "В Криму не завжди літо" (1987) 
  • "Гу-га" (1989)
  • "Дике кохання" (1993)
  • "Принцеса на бобах" (1997)
  • "Зупинка на вимогу" (2000, т/с)
  • "Особисте життя офіційних людей" (2003, 4 с.)
  • "Стріляй, негайно!" (2008) 
  • "Чому я живий" (2021)

Новини.LIVE повідомляли про те, що в Одесі на 82-му році життя померла заслужена артистка України Ірина Черкаська. Вона присвятила рідній сцені понад 60 років, зіграла десятки яскравих ролей й до останнього виходила до глядачів.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі зняли фільм "Бачу тебе". Робота над стрічкою проходила у непростих умовах — поруч лунали вибухи, але знімальний процес не зупиняли. Актори згадують цей період як емоційний і водночас теплий. У кадрі обіцяють передати справжню атмосферу міста.

Одеса смерть режисер
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Долженко Катерина
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації