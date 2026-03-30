В Одесі пішов із життя відомий український режисер Віллен Новак

Віллен Новак. Фото: Одеська міська рада

В Одесі помер Віллен Новак – режисер-постановник, народний артист України та член-кореспондент Національної академії мистецтв. Він понад півстоліття творив на Одеській кіностудії та виховав покоління українських кіномитців. Дату прощання повідомлять пізніше.

Творчий шлях

Віллен Новак приїхав до Одеси після закінчення КДІТМ ім. Карпенка-Карого у 1971 році. Тут розпочав роботу на Одеській кіностудії та швидко здобув славу талановитого режисера. Дебютний фільм "Ринг" (1973) привернув увагу критиків та глядачів, започаткувавши багаторічну співпрацю з містом та студією.

Вплив на одеське кіно

Новак не лише творив у місті, а й активно підтримував молодих режисерів Одеси. Він керував творчими об’єднаннями на Одеській кіностудії, проводив майстер-класи та залишив у спадок легендарні роботи. Колеги згадують його як наставника, щиру та доброзичливу людину, для якої Одеса стала другим домом.

Фільми та нагороди

У Одеській студії Новак створив більшість своїх культових фільмів: "Вторгнення" (1980), "Гу-га" (1989), "Дике кохання" (1993), "Принцеса на бобах" (1997). Його стрічки здобували нагороди на національних і міжнародних кінофестивалях. Останній фільм "Чому я живий" (2021) також отримав престижні відзнаки, як в Україні, так і за кордоном.

Фільмографія:

"Ринг" (1973)

"Червоні дипкур'єри" (1977)

"Камертон" (1979, т/ф, 2 с.)

"Вторгнення" (1980)

"Третій вимір" (1981, т/ф, 3 с.)

"Дві версії одного зіткнення" (1985)

"В Криму не завжди літо" (1987)

"Гу-га" (1989)

"Дике кохання" (1993)

"Принцеса на бобах" (1997)

"Зупинка на вимогу" (2000, т/с)

"Особисте життя офіційних людей" (2003, 4 с.)

"Стріляй, негайно!" (2008)

"Чому я живий" (2021)

