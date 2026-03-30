В Одесі пішов із життя відомий український режисер Віллен Новак
В Одесі помер Віллен Новак – режисер-постановник, народний артист України та член-кореспондент Національної академії мистецтв. Він понад півстоліття творив на Одеській кіностудії та виховав покоління українських кіномитців. Дату прощання повідомлять пізніше.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Одеську міську раду.
Творчий шлях
Віллен Новак приїхав до Одеси після закінчення КДІТМ ім. Карпенка-Карого у 1971 році. Тут розпочав роботу на Одеській кіностудії та швидко здобув славу талановитого режисера. Дебютний фільм "Ринг" (1973) привернув увагу критиків та глядачів, започаткувавши багаторічну співпрацю з містом та студією.
Вплив на одеське кіно
Новак не лише творив у місті, а й активно підтримував молодих режисерів Одеси. Він керував творчими об’єднаннями на Одеській кіностудії, проводив майстер-класи та залишив у спадок легендарні роботи. Колеги згадують його як наставника, щиру та доброзичливу людину, для якої Одеса стала другим домом.
Фільми та нагороди
У Одеській студії Новак створив більшість своїх культових фільмів: "Вторгнення" (1980), "Гу-га" (1989), "Дике кохання" (1993), "Принцеса на бобах" (1997). Його стрічки здобували нагороди на національних і міжнародних кінофестивалях. Останній фільм "Чому я живий" (2021) також отримав престижні відзнаки, як в Україні, так і за кордоном.
Фільмографія:
- "Ринг" (1973)
- "Червоні дипкур'єри" (1977)
- "Камертон" (1979, т/ф, 2 с.)
- "Вторгнення" (1980)
- "Третій вимір" (1981, т/ф, 3 с.)
- "Дві версії одного зіткнення" (1985)
- "В Криму не завжди літо" (1987)
- "Гу-га" (1989)
- "Дике кохання" (1993)
- "Принцеса на бобах" (1997)
- "Зупинка на вимогу" (2000, т/с)
- "Особисте життя офіційних людей" (2003, 4 с.)
- "Стріляй, негайно!" (2008)
- "Чому я живий" (2021)
Читайте Новини.LIVE!