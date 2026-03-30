Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе ушел из жизни известный украинский режиссер Виллен Новак

В Одессе ушел из жизни известный украинский режиссер Виллен Новак

Ua ru
Дата публикации 30 марта 2026 14:10
В Одессе ушел из жизни известный украинский режиссер Виллен Новак
Виллен Новак. Фото: Одесский городской совет

В Одессе умер Виллен Новак — режиссер-постановщик, народный артист Украины и член-корреспондент Национальной академии искусств. Он более полувека творил на Одесской киностудии и воспитал поколение украинских кинематографистов. Дату прощания сообщат позже.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет.

Творческий путь

Виллен Новак приехал в Одессу после окончания КГИТИ им. Карпенко-Карого в 1971 году. Здесь начал работу на Одесской киностудии и быстро получил славу талантливого режиссера. Дебютный фильм "Ринг" (1973) привлек внимание критиков и зрителей, начав многолетнее сотрудничество с городом и студией.

Влияние на одесское кино

Новак не только творил в городе, но и активно поддерживал молодых режиссеров Одессы. Он руководил творческими объединениями на Одесской киностудии, проводил мастер-классы и оставил в наследство легендарные работы. Коллеги вспоминают его как наставника, искреннего и доброжелательного человека, для которого Одесса стала вторым домом.

Фильмы и награды

В Одесской студии Новак создал большинство своих культовых фильмов: "Вторжение" (1980), "Гу-га" (1989), "Дикая любовь" (1993), "Принцесса на бобах" (1997). Его ленты получали награды на национальных и международных кинофестивалях. Последний фильм "Почему я жив" (2021) также получил престижные награды, как в Украине, так и за рубежом.

Фильмография:

  • "Ринг" (1973)
  • "Красные дипкурьеры" (1977)
  • "Камертон" (1979, т/ф, 2 с.)
  • "Вторжение" (1980)
  • "Третье измерение" (1981, т/ф, 3 с.)
  • "Две версии одного столкновения" (1985)
  • "В Крыму не всегда лето" (1987)
  • "Гу-га" (1989)
  • "Дикая любовь" (1993)
  • "Принцесса на бобах" (1997)
  • "Остановка по требованию" (2000, т/с)
  • "Личная жизнь официальных людей" (2003, 4 с.)
  • "Стреляй, немедленно!" (2008)
  • "Почему я жив" (2021)

Новини.LIVE сообщали о том, что в Одессе на 82-м году жизни умерла заслуженная артистка Украины Ирина Черкасская. Она посвятила родной сцене более 60 лет, сыграла десятки ярких ролей и до последнего выходила к зрителям.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе сняли фильм "Вижу тебя". Работа над лентой проходила в непростых условиях — рядом раздавались взрывы, но съемочный процесс не останавливали. Актеры вспоминают этот период как эмоциональный и одновременно теплый. В кадре обещают передать настоящую атмосферу города.

Одесса смерть режиссер
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации