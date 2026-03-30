В Одессе ушел из жизни известный украинский режиссер Виллен Новак

Виллен Новак. Фото: Одесский городской совет

В Одессе умер Виллен Новак — режиссер-постановщик, народный артист Украины и член-корреспондент Национальной академии искусств. Он более полувека творил на Одесской киностудии и воспитал поколение украинских кинематографистов. Дату прощания сообщат позже.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет.

Творческий путь

Виллен Новак приехал в Одессу после окончания КГИТИ им. Карпенко-Карого в 1971 году. Здесь начал работу на Одесской киностудии и быстро получил славу талантливого режиссера. Дебютный фильм "Ринг" (1973) привлек внимание критиков и зрителей, начав многолетнее сотрудничество с городом и студией.

Влияние на одесское кино

Новак не только творил в городе, но и активно поддерживал молодых режиссеров Одессы. Он руководил творческими объединениями на Одесской киностудии, проводил мастер-классы и оставил в наследство легендарные работы. Коллеги вспоминают его как наставника, искреннего и доброжелательного человека, для которого Одесса стала вторым домом.

Фильмы и награды

В Одесской студии Новак создал большинство своих культовых фильмов: "Вторжение" (1980), "Гу-га" (1989), "Дикая любовь" (1993), "Принцесса на бобах" (1997). Его ленты получали награды на национальных и международных кинофестивалях. Последний фильм "Почему я жив" (2021) также получил престижные награды, как в Украине, так и за рубежом.

Фильмография:

"Ринг" (1973)

"Красные дипкурьеры" (1977)

"Камертон" (1979, т/ф, 2 с.)

"Вторжение" (1980)

"Третье измерение" (1981, т/ф, 3 с.)

"Две версии одного столкновения" (1985)

"В Крыму не всегда лето" (1987)

"Гу-га" (1989)

"Дикая любовь" (1993)

"Принцесса на бобах" (1997)

"Остановка по требованию" (2000, т/с)

"Личная жизнь официальных людей" (2003, 4 с.)

"Стреляй, немедленно!" (2008)

"Почему я жив" (2021)

