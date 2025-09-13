Одесская киностудия во время войны 2025 — как работает и снимают ли фильмы

Здание Одесской киностудии. Фото: Новини.LIVE

Ежегодно 13 сентября отмечают День украинского кино — праздник, который призван напомнить о силе национального кинематографа, его истории и современных достижениях. Для Одессы эта дата имеет особое значение. Ведь именно здесь работает одна из старейших киностудий Восточной Европы, которая десятилетиями формировала лицо украинского кино. Сегодня, несмотря на войну, Одесская киностудия продолжает снимать фильмы, открывать новые имена и бороться за свое место на мировой карте кино индустрии.

Как меняется работа в условиях войны, что уже удалось реализовать и какие проекты готовятся в ближайшее время об этом все журналистам Новини.LIVE поговорили с исполняющей обязанности председателя правления Одесской киностудии Анной Дочевой.

Одесская киностудия

Одесская киностудия имеет богатую историю, но и сегодня ее команды активно работают над современными лентами. Весной были завершены съемки полнометражного фильма об Александре Довженко — одном из величайших украинских художников. Этот проект частично финансировало Госкино, а частично — иностранные партнеры.

"Мы успешно завершили восьми серийную художественную сериальную работу, и сейчас у нас продолжаются съемки четырех серийного сериала при поддержке Госкино — "Фильм для "Непмана". Это для нас большая радость, ведь в этом году мы снимаем много проектов. Я очень надеюсь, что в следующем году сможем только приумножать этот результат", — говорит исполняющая обязанности председателя правления Одесской киностудии Анна Дочева.

Исполняющая обязанности председателя правления Одесской киностудии Анна Дочева о работе киностудии. Фото: Новини.LIVE

Даже в сложное для страны время культурные институты находят силы работать. Студия балансирует между необходимостью реагировать на реалии войны и стремлением снимать картины, которые будут иметь долговременную ценность.

Как война повлияла на кино

Полномасштабная война разрушила все планы 2022 года. Вместо старта съемок большого проекта об Александре Довженко пришлось поставить все "на паузу". Для коллектива это стало шоком: несколько месяцев никто не понимал, как жить и работать дальше.

"Первые три месяца мы вообще были в состоянии ступора. Мы должны были начать активную фазу съемок, а в результате поняли, что должны остановиться и решить, как существовать в этих условиях", — говорит руководитель киностудии.

Руководитель Одесской киностудии Анна Дочева о влиянии войны на работу. Фото: Новини.LIVE

Впоследствии команда нашла выход. Они поняли, что могут делать то, что умеют лучше всего — говорить на языке кино. Так родилась идея документального фильма в формате Zoom-интервью, который зафиксировал опыт известных украинских художников в первые месяцы войны. Этот проект стал своеобразной терапией для творческой команды и доказательством, что кино может существовать даже тогда, когда большие площадки закрыты и финансирование ограничено. Впоследствии студия получила первый транш от Госкино и возобновила подготовку к съемкам "Довженко". Только в 2024 году съемки "Довженко" удалось возобновить, а зрители увидели "Край реки" — ленту, созданную еще до войны.

"Наши проекты сейчас тесно связаны с государственной политикой. В период войны финансирование значительно уменьшено, и акцент делается на темах, популяризирующих героев, выдающихся деятелей, историю. Это могут быть как художественные фильмы, так и документалистика", — объясняет руководитель киностудии.

Съемки фильма "Довженко" в Одессе. Фото: inst: odesafilmstudio

Именно через фильмы следующие поколения будут лучше понимать, какой ценой добывалась свобода. Сегодня украинское кино выполняет еще и важную миссию — становится инструментом культурного сопротивления и средством сохранения исторической памяти.

Украинские фильмы

Современные зрители потребляют кино иначе, чем несколько десятилетий назад. Теперь важно не только снимать, но и обеспечивать доступность контента на разных платформах. Одесская киностудия это понимает и активно работает в этом направлении.

"Наш YouTube-канал содержит немало фильмов предыдущих лет — от классики до картин 2010-х. Современные работы частично есть на YouTube, частично на Netflix и украинских стриминговых платформах. Конечно, есть определенные ограничения из-за лицензий, но мы постепенно расширяем присутствие в цифровом пространстве", — отмечает спикер.

Серебряная кнопка от ютуб Одесской киностудии. Фото: Новини.LIVE

Это позволяет одесским картинам находить зрителей не только в Украине, но и в мире. Сейчас во время полномасштабного вторжения это особенно важно, ведь растет интерес к украинскому искусству. Одесская киностудия уверенно смотрит в будущее. Впереди — уже запланированы новые премьеры и несколько проектов, которые пока держат в тайне. Руководительница убеждена: война, несмотря на все трагедии, дала украинским командам новый опыт и толчок к развитию.

"Я вижу стремительный профессиональный рост наших кинематографистов. Мы можем работать на уровне международных фестивалей, представлять свои фильмы еще на стадии разработки. И имеем все, чтобы снимать проекты мирового уровня", — говорит исполняющая обязанности председателя правления Одесской киностудии Анна Дочева.

Руководитель Одесской киностудии Анна Дочева об украинском кино. Фото: Новини.LIVE

Одесская киностудия сегодня — это не только памятник прошлого, но и живая платформа для создания нового. В День украинского кино она становится символом несокрушимости культуры: даже в самые тяжелые времена искусство продолжает рождаться, рассказывать правду и формировать будущее.

Сотрудничество с международными партнерами

Кино индустрия живет не только творческими идеями, но и поиском ресурсов. Для украинских студий сегодня критически важны международные контакты: фестивальные кураторы, доноры, фонды поддержки. Именно они помогают отечественному кино находить финансирование и выходить на новые рынки. Это своеобразный рынок возможностей, где каждый проект может найти своего зрителя или инвестора. Именно там решается судьба будущих премьер, формируется интерес к украинским историям и рождаются партнерства.

"У нас есть такой прекрасный опыт. Мы работали в проекте "Край реки" с нашим партнером из Румынии. Так случилось, что наш дружественный продюсер с ним познакомился в своем проекте, мы между собой подружились с румынами, потом они зашли в наш проект, и после этого они уже с нами работают два проекта. То есть, это уже такие стабильные партнерские отношения на не один год", — добавляет руководитель киностудии.

Руководитель Одесской киностудии Анна Дочева о сотрудничестве с международными партнерами. Фото: Новини.LIVE

Этот пример показывает, что даже в сложных условиях войны украинское кино способно интегрироваться в мировое пространство и находить поддержку на международном уровне.

Удар войны по культуре

Но война безжалостно затрагивает и сферу кино. Этим летом студия пострадала от вражеской атаки. Повреждения получило административное здание, выбиты стекла в складе с костюмами и реквизитом. К счастью, большинство материалов удалось спасти благодаря оперативным действиям охраны. Атмосфера той ночи была напряженной: от скорости реакции зависела судьба уникальных предметов, созданных для съемок.

"Наши отчаянные охранники подхватили огнетушители и сразу начали тушить пожар. К сожалению, полностью разрушена декорация из фильма "Довженко". Это был загородный домик, который мы уже перенесли из павильона", — вспоминает исполняющая обязанности председателя правления Одесской киностудии Анна Дочева.

Разрушенные декорации от российского обстрела. фото: inst: odesafilmstudio

Потеря декораций стала болезненным ударом, ведь они были не просто элементом съемочного процесса, а частью художественной работы, в которую вложено много усилий. Впрочем, даже это не смогло остановить команду. Они продолжили работу и сейчас готовятся к зимнему периоду, ведь склады остаются поврежденными и требуют ремонта.

Одесская киностудия

Сегодня Одесская киностудия сочетает в себе и прошлое, и будущее. Она хранит огромное наследие украинского кино и одновременно работает над современными проектами, которые находят зрителей в мире. В этом заключается ее главная сила: даже под обстрелами она не останавливается и продолжает творить.

"Я вижу стремительный профессиональный рост наших кинематографистов. Мы можем работать на уровне международных фестивалей и имеем все, чтобы снимать проекты мирового уровня", — подытоживает исполняющая обязанности председателя правления Одесской киностудии Анна Дочева.

Одесская киностудия. Фото: Новини.LIVE

Война стала для украинского кино вызовом, но одновременно дала новый опыт и толчок к развитию. В День украинского кино Одесская киностудия звучит как символ несокрушимости культуры: даже под обстрелами искусство продолжает жить, рассказывать правду и формировать наше будущее.

