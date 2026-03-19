"Бачу тебе" в Одесі: актори про зйомки фільму та свої відчуття

Дівчата з телефоном. Фото: скриншот з трейдеру

В Одесі зняли фільм "Бачу тебе". Робота над стрічкою проходила у непростих умовах — поруч лунали вибухи, але знімальний процес не зупиняли. Актори згадують цей період як емоційний і водночас теплий. У кадрі обіцяють передати справжню атмосферу міста.

Про це в інтерв'ю головному редактору Новини.LIVE Олені Халік розповіли актори, які знімалися у фільми.

Читайте також:

Зйомки фільму

Зйомки фільму "Бачу тебе" тривали в Одесі навесні 2025 року. Команда провела в місті близько місяця. Попри небезпеку, актори кажуть — їм вдалося відчути особливий настрій Одеси і передати його у стрічці.

Вайб міста

Актор Олексій Яровенко розповідає, що команда провела в Одесі близько місяця. За цей час вдалося не лише відзняти сцени, а й відчути настрій міста. За його словами, Одеса поєднує спокій моря і постійну напругу через війну, і саме цей контраст хочуть передати у фільмі. Актор каже, що атмосфера міста сильно вплинула на знімальний процес і настрій команди. Вони намагалися працювати навіть тоді, коли ситуація була нестабільною. Саме це, за його словами, додало стрічці правдивості.

"Ми зловили цей вайб і дуже хочемо передати його людям. Дуже хочеться поділитися цією атмосферою з іншими", — каже актор Олексій Яровенко.

Актор Олексій Яровенко. Фото: Олексій Яровенко/Instagram

Олексій також звернув увагу на реакцію місцевих жителів під час небезпеки. За його словами, одесити поводяться спокійніше, ніж це можна було б очікувати. Люди продовжують жити звичайним життям навіть у таких умовах. Актор зізнається, що така поведінка його здивувала. Водночас він вважає це проявом стійкості та адаптації до реальності. Саме це, каже актор, теж стане частиною атмосфери фільму.

Атмосфера зйомок

Анна Саліванчук згадує, що зйомки проходили у квітні та травні. У цей період в Одесі вже було тепло, що додавало комфорту під час роботи. За її словами, команда змогла поєднати напружений процес зйомок із приємним відпочинком. Всі учасники знімального процесу швидко знайшли спільну мову. Це створило легку атмосферу на майданчику. Вона підкреслює, що такі умови позитивно вплинули на результат.

"Це був неймовірний період зйомок в Одесі. Сонечко, тепло. Ми встигали і працювати і відпочивати", — розповіла акторка.

Акторка Анна Саліванчук. Фото: Анна Саліванчук/Instagram

Вона також розповіла, що не боїться атак. Навіть під час обстрілів Анна намагається не змінювати звичний ритм життя. Такий підхід допомагає їй залишатися спокійною. Акторка зазначає, що кожен реагує на небезпеку по-своєму. Для неї важливо не піддаватися страху і продовжувати жити. Саме це вона вважає своїм внутрішнім правилом.

"Гатить, але і в Києві гатить. Я не спускаюсь в укриття ніколи. —Це мій підхід до життя", — додала Саліванчук.

Зйомки під обстрілами

Під час роботи траплялися ситуації, коли доводилося робити паузи. Особливо це стосувалося зйомок на відкритих локаціях. За словами актора Андрія Федінчика, найбільш напружені моменти були під час сцен у парку. Актор каже, що тоді неподалік було чути удари по портовій інфраструктурі. Через це люди почали залишати територію, а команда була змушена зупинити процес. Такі ситуації, за його словами, траплялися неодноразово.

"Були моменти, коли ми знімали сцени у парку і почався обстріл. Було дуже гучно, люди почали тікати. Ми теж поставили процес на паузу і пішли в укриття", — зазначив актор.

Актор Андрій Федінчик. Фото: Андрійй Федінчик/Instagram

Попри це, загальні враження від зйомок залишилися позитивними. Актор підкреслює, що команда працювала у спокійному темпі без перевантаження. Це дозволило зберегти хороший настрій навіть у складних умовах. Він також відзначив атмосферу міста та людей, які вплинули на процес. За його словами, саме це зробило період зйомок особливим.

"Це був класний період. Було море, гарна погода і нормальний темп роботи. Не було навантаження такого, щоб от зранку до ночі знімали", — додав Федінчик.

Що відомо про фільм

"Бачу тебе" — українська повнометражна драма з елементами комедії. У центрі сюжету — герой, який після складного періоду в житті намагається почати все заново. Його реальність змінюється після дивного випадку з фотографією, де він бачить незнайому дівчину замість себе.

З цього моменту між героями виникає незвичний зв’язок. Він може бачити її лише через екран смартфона, а коли зв’язок зникає — вирушає на пошуки. Історія поєднує романтичну лінію з темами втрат, відновлення і пошуку себе. Прем’єра фільму в Україні запланована на 26 березня 2026 року.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що в Одесі на 82-му році життя померла заслужена артистка України Ірина Черкаська. Вона присвятила рідній сцені понад 60 років, зіграла десятки яскравих ролей й до останнього виходила до глядачів.

Також ми писали про те, чим живе одна з найстаріших кіностудій Східної Європи, яка десятиліттями формувала обличчя українського кіно. Вона має багату історію, але й сьогодні її команди активно працюють над сучасними стрічками. Весною було завершено зйомки повнометражного фільму про Олександра Довженка — одного з найвидатніших українських митців. Цей проєкт частково фінансувало Держкіно, а частково — іноземні партнери.