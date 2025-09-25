Відео
Зеленський зустрівся з делегацією Конгресу — що відомо
Одеський кінофестиваль відкрили у Києві — що покажуть цього року

Одеський кінофестиваль відкрили у Києві — що покажуть цього року

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 13:19
Одеський кінофестиваль 2025 у Києві — програма та особливості
Відкриття Одеського міжнародного кінофестивалю. Фото: Новини.LIVE

У столиці стартував Одеський міжнародний кінофестиваль, який уже вдруге проходить у Києві через війну. На ньому буде представлено понад сотню стрічок, серед яких українські та європейські прем’єри. Фестиваль став важливою платформою для розвитку українського кіно, яке, попри війну, здобуває визнання у світі.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця події.

Читайте також:

Відкриття кінофестивалю

Цьогоріч фестиваль відзначає своє 16-річчя. За словами президентки ОМКФ Вікторії Тігіпко, головна мрія організаторів — повернути подію на її малу батьківщину, до Одеси. Вона наголосила, що це стане можливим лише після завершення війни, адже питання безпеки лишається ключовим.

"Ми обов’язково повернемо ОМКФ додому. Це місто, де все починалося, і ми віримо, що після перемоги глядачі знову збиратимуться біля моря, щоб дивитися кіно просто неба", — зазначила вона.

У програмі фестивалю — 113 фільмів, з яких 104 повнометражні. Серед них є як українські, так і європейські роботи, а також спеціальна програма на честь 70-річчя Віма Вендерса. За словами Тігіпко, українське кіно сьогодні відрізняється щирістю та силою, і саме це робить його помітним на міжнародній арені.

"Українське кіно — це стійкість, креатив, натхнення і сила. Це український культурний ідент", — сказала Тігіпко.

Відкриття Одеського міжнародного кінофестивалю
Вікторія Тігіпко на кінофестивалі. Фото: Новини.LIVE

Генеральна директорка фестивалю Анна Мачух додала, що цього року глядачі зможуть голосувати за улюблені стрічки, а переможець отримає головну нагороду за глядацьким вибором. Вона зазначила, що українська кіноіндустрія природно відображає воєнну реальність, тож чимало документальних робіт присвячені темам війни, окупації та історіям військових. Окремо в програмі представлені й легші жанри — комедії та романтичні стрічки, адже, за словами організаторів, глядачам сьогодні важливо не лише дивитися драматичне кіно, а й відволікатися від важкої реальності.

Вона наголосила, що фестиваль підтримує благодійні ініціативи: частина коштів від продажу квитків іде на допомогу дітям та ветеранам.

 

"У нас є для ветеранів акредитації, з кожної білету чи квитка 20% йде на донатальний фонд допомоги на порятунок дітей-героїв. Ми вважаємо, що якщо кожен українець буде допомагати — то ми точно маємо перемогти", — підсумувала Анна Мачух.

Відкриття Одеського міжнародного кінофестивалю
Анна Мачух під час інтерв'ю. Фото: Новини.LIVE

Що покажуть

Цьогорічний Одеський міжнародний кінофестиваль здивує глядачів двома особливими програмами — "Фестиваль фестивалів" та "Фестиваль українських фестивалів". У першій зібрані фільми з Великої Британії, Іспанії, Італії, Франції, Чехії, США та інших країн. Вони розповідають про людські травми, боротьбу з минулим, пошуки довіри й надію. Друга програма присвячена новим українським стрічкам. Серед них — "Королеви радості", яка піднімає тему ЛГБТК+ під час війни, "Бартка" про екологічні виклики Карпат та документальна робота "Антарктида: Щоденники війни". Сам фестиваль проходить у Києві з 24 вересня до 4 жовтня, адже війна поки не дозволяє проводити його в Одесі.

Нагадаємо, ми писали, що кінофестиваль оновив головну винагороду. Також ми повідомляли про те, чим живе Одеська кіностудія.

