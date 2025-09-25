Видео
Зеленский объяснил, разрешал ли Трамп ответные удары по РФ
Главная Одесса Одесский кинофестиваль открыли в Киеве — что покажут в этом году

Одесский кинофестиваль открыли в Киеве — что покажут в этом году

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 13:19
Одесский кинофестиваль 2025 в Киеве - программа и особенности
Открытие Одесского международного кинофестиваля. Фото: Новини.LIVE

В столице стартовал Одесский международный кинофестиваль, который уже второй раз проходит в Киеве из-за войны. На нем будет представлено более сотни лент, среди которых украинские и европейские премьеры. Фестиваль стал важной платформой для развития украинского кино, которое, несмотря на войну, получает признание в мире.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места события.

Открытие кинофестиваля

В этом году фестиваль отмечает свое 16-летие. По словам президента ОМКФ Виктории Тигипко, главная мечта организаторов — вернуть событие на ее малую родину, в Одессу. Она подчеркнула, что это станет возможным только после завершения войны, ведь вопрос безопасности остается ключевым.

"Мы обязательно вернем ОМКФ домой. Это город, где все начиналось, и мы верим, что после победы зрители снова будут собираться у моря, чтобы смотреть кино под открытым небом", — отметила она.

В программе фестиваля — 113 фильмов, из которых 104 полнометражные. Среди них есть как украинские, так и европейские работы, а также специальная программа в честь 70-летия Вима Вендерса. По словам Тигипко, украинское кино сегодня отличается искренностью и силой, и именно это делает его заметным на международной арене.

"Украинское кино — это устойчивость, креатив, вдохновение и сила. Это украинский культурный идент", — сказала Тигипко.

Відкриття Одеського міжнародного кінофестивалю
Виктория Тигипко на кинофестивале. Фото: Новости.LIVE

Генеральный директор фестиваля Анна Мачух добавила, что в этом году зрители смогут голосовать за любимые ленты, а победитель получит главную награду по зрительскому выбору. Она отметила, что украинская киноиндустрия естественно отражает военную реальность, поэтому многие документальные работы посвящены темам войны, оккупации и историям военных. Отдельно в программе представлены и более легкие жанры — комедии и романтические ленты, ведь, по словам организаторов, зрителям сегодня важно не только смотреть драматическое кино, но и отвлекаться от тяжелой реальности.

Она подчеркнула, что фестиваль поддерживает благотворительные инициативы: часть средств от продажи билетов идет на помощь детям и ветеранам.

"У нас есть для ветеранов аккредитации, с каждого билета или билета 20% идет на донатальный фонд помощи на спасение детей-героев. Мы считаем, что если каждый украинец будет помогать — то мы точно должны победить", — подытожила Анна Мачух.

Відкриття Одеського міжнародного кінофестивалю
Анна Мачух во время интервью. Фото: Новости.LIVE

Что покажут

Нынешний Одесский международный кинофестиваль удивит зрителей двумя особыми программами — "Фестиваль фестивалей" и "Фестиваль украинских фестивалей". В первой собраны фильмы из Великобритании, Испании, Италии, Франции, Чехии, США и других стран. Они рассказывают о человеческих травмах, борьбе с прошлым, поисках доверия и надежде. Вторая программа посвящена новым украинским лентам. Среди них — "Королевы радости", которая поднимает тему ЛГБТК+ во время войны, "Бартка" об экологических вызовах Карпат и документальная работа "Антарктида: Дневники войны". Сам фестиваль проходит в Киеве с 24 сентября по 4 октября, ведь война пока не позволяет проводить его в Одессе.

Напомним, мы писали, что кинофестиваль обновил главную награду. Также мы сообщали о том, чем живет Одесская киностудия.

